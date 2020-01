Para las fanáticas del gym y para las que apenas empiezan, vamos a mostrarle los 5 productos que no pueden faltar en tu bolso de entrenamiento. ¡Que no falten!

Si has ido al gym sabes a lo que me refiero: el bolso repleto de cosas que seguramente son innecesarias, no es opción para andar ligera al momento de ir a entrenar.

Las toallas, una muda de ropa adicional y los audífonos para escuchar tu musiquita, son algunas de las cosas que seguro no faltan pero, ¿qué más es realmente necesario?

5 cosas imperdibles en tu bolso de gym

1. Cepillo compacto

Evitar llevar peines o cepillos grandes que te quiten espacio. Uno compacto será perfecto y práctico. Lo importante es que andes peinadita y presentable hasta cuando sudes.

2. Shampoo en seco

Es el producto ideal para hacer que el cabello luzca perfecto sin necesidad de lavarlo todos los días. Definitivamente es un must para las personas que hacen ejercicio todos los días.

3. Crema hidratante

Después de una rica jornada de ejercicios, te puedes aplicar crema hidratante para consentir tu piel y sentirte fresca.

4. Desodorante Natural

Es justo y necesario ponértelo después de hacer deporte. El sudor genera olores desagradables y en ocasiones, irritación. Y qué mejor que no sea dañino.

5. Tónico facial

Restaura el pH de la piel después del gimnasio sin llegar a irritarla. Elige tu preferido y manténla siempre el tu bolso de deporte.