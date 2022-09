¿Quieres tener un cabello fabuloso sin morir en el intento? No te preocupes, lograrlo es más fácil de lo que en realidad parece. Y no, no hace falta gastar una fortuna ¡Sigue leyendo!

Contrario a lo que muchas personas pueden creer, tener el cabello brilloso y sano, no es cuestión de presupuesto y mucho menos de suerte. Lo único que tienes que hacer es prestar más atención a los detalles en tu rutina capilar y modificar pequeñas cosas que sin darte cuenta le están provocando un daño a tu cabellera.

Y para que no las vuelvas a repetir, los expertos de Xiomara, marca mexicana de estilismo que, por cierto, está cumpliendo 50 años en el mercado, nos explican qué estamos haciendo mal y cómo corregirlo.

5 cosas que le hacen daño a tu cabello

Cepillar desde la raíz: Uno de los errores más comunes es cepillar desde la raíz, y es que, aunque puede parecer lógico, lo correcto es hacerlo de puntas a medios y finalmente la raíz. De este modo, evitarás que se quiebre por nudos o jalones.

Amarrarte el cabello todos los días: Sabemos que en ocasiones puede ser incomodo tener el cabello suelto para realizar ciertas actividades, sin embargo, amarrarlo con una coleta o chongo de manera regular, puede dañar los tejidos, provocando que el cabello se caiga y se debilite.

Lavarte el cabello con agua muy caliente: Si bien el agua caliente nos ayuda a limpiar mucho mejor las grasas que acumula nuestro cuero cabelludo, el abuso de esta podría resecar el mismo, provocando frizz o porosidad en el cabello. Por ello, lo más recomendable es utilizar agua tibia.

Planchar tu cabello sin termoprotector: Si eres de las que les gusta plancharse el cabello o usar las tenazas, no puedes dejar de lado el uso de un termoprotector. Aplica sobre cabello húmedo, después de lavarlo y con ello estarás protegiendo tu pelo del frizz y la deshidratación. Además, si tienes el cabello teñido, esto ayudará a mantener el color por más tiempo. ¡Un must que no te puede faltar!

No usar serum para puntas: Uno de las afecciones más comunes en el cabello es la tricoptilosis, mejor conocida como puntas abiertas. Las principales causas son procesos químicos como permanentes o tintes, así como el uso de la plancha a altas temperaturas. Para prevenir esto, te recomendamos cepillar tu pelo siempre en seco y utilizar un serum reparador de punta con protección solar como puede ser el de Xiomara, el cual tiene un precio muy accesible de $80 pesos.

Cambiando estos sencillos hábitos, lograrás ver una diferencia significativa en la apariencia y sensación de tu cabellera, ¡inténtalos!

Fuente: Xiomara