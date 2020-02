A pesar de que la reciente ceremonia de la Academia no se destacó por ser de las más divertidas, emotivas o interesantes de la historia, tuvo buenos momentos que nos hicieron levantar la ceja y latir el corazón, aquí un recuento de cuando sentimos wow! en el Oscar 2020.

5. Yesterday con Billie Eilish

Generalmente me emociono con los In memoriam del Oscar dedicado a los personajes de la industria que partieron ese año. Yesterday está en mi top de canciones favoritas, así que en suma, bajo la voz y estilo de Billie, wow!

4. Jane Fonda, espectacular

Así, sí queremos llegar a los 82 años, con esa belleza, ideología y dignidad. ¡A ponernos con sus videos de aerobics! Además este 2020 repitió un vestido que utilizó en 2014, en la misma onda de Joaquin Phoenix de reutilizar los atuendos y enfocarse en cosas más trascendentes.

3. Un Oscar para Brad

Ya era hora de premiar el gran talento de nuestro Brad, desde siempre memorables actuaciones. Ahora, bajo la dirección de Tarantino (otro de mis «consen»), se llevó la estatuilla a Mejor Actor de Reparto y encima bromeó con su compa Leo desde el escenario. Qué triada de wow!

2. Súper heroínas todas

El women power se suscitó con tres poderosas: Capitana Marvel (Brie Larson) , Mujer Maravilla (Gal Gadot) y Ellen Ripley (Sigourney Weaver) unidas para presentar a la primer directora de orquesta en el Oscar y la estatuilla a Mejor Banda Sonora a la islandesa Hildur Guonadottir (Joker), destacando la importancia del reconocimiento femenino en Hollywood… y el mundo. ¿Nos unimos a su Club de pelea?

1. El discurso de Joaquin

Me dio la impresión de que como muchos «Jokers», aún estaba apoderado del personaje… ¡y cómo no! la historia personal de los Phoenix no ha sido nada rosa. En su discurso tocó el corazón del filme: la sociedad y el egoísmo. Y encima cierra con una reflexión de su recordado, fallecido y dolido hermano River. Para mí, el mejor momento del Oscar 2020.

El extra wow!: la sorpresa de Eminem

Quien en su momento (2003) ganara el Oscar por Mejor Canción Original en la Banda Sonora «8 mile» y no se presentará a dicha premiación. 17 años después y sin anuncio previo, firma una tregua con la Academia y nos deleita con la memorable Loose yourself.

