Iniciemos el año con retos y esto implica hacer limpieza extrema desde adentro para dejar a un lado lo malo (como limpieza bucal, por ejemplo) y terminar con todas aquellas relaciones tóxicas que posiblemente no te dejaron nada bueno.

Y cuando hablamos de renovar y limpiar desde adentro, nos referimos a las relaciones que has creado durante el año; los malos hábitos en tu rutina, higiene o salud.

Es momento de hacer una reflexión interna y ponerle fin “a lo tóxico” para seguir trabajando en la mejor versión de ti misma.

¿Cuáles son esas relaciones tóxicas?

Tóxico 1 – LA HIGIENE

¿Cuándo fue la última vez que cambiaste tu cepillo de dientes? Sabías que el 90% de las personas en el mundo han padecido de caries, además según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

50% de la población tiene gingivitisy el 80% pierde dientes antes de los 60 años de edad. Lo ideal es que lo hagas de forma regular, de preferencia cada 3 meses para evitar la acumulación de placa bacteriana, caries y problemas en tus encías.

Tóxico 2 – LOS PANTS

¿Disfrutaste del home office, desde la comodidad de tus pants? Si este tóxico es tu fiel compañero, es momento de ponerle fin y arreglarte.

Parte del éxito de un home office efectivo es que puedas crear un ambiente ideal para trabajar, esto incluye tu arreglo personal; no importa que no convivas con otras personas, hazlo por ti. Inicia con ropa cómoda que no sean pants, busca nuevas combinaciones, ¡es momento de sacar ese pantalón amarillo que te daba pena usar! Para eso ya te hablamos del loungewear, la mejor opción para estos casos.

Tóxico 3 – LA BARBA

Ideal para nuestras parejas, hermanos, papás, etc, vamos a incentivarlos. Llegó la hora de experimentar con el vello facial y probar nuevos looks… ¡pero bien cuidadas! No se trata de dejar crecer el vello a lo loco, ¡eso no se ve bien!

Ya sea para una junta, una cita por videollamada, incluso para probar ese bigote que siempre habían querido tener, es una gran oportunidad para experimentar algo nuevo.

¿Qué dices?, ¿les damos ese empujoncito?

Tóxico 4 – LA SILLA

¡Lotería! ¿Cuántas horas pasas sentado? Es momento de organizarte y cambiar al muñeco de aparador.

Si bien debemos tener un lugar ideal para el home office también puedes innovar y trasladarte a la sala o comedor, tomar tus llamadas de pie o caminando, hacer una pausa para sacar a tu perro a pasear o realizar ejercicios de estiramiento.

La tóxica seguirá ahí, esperándote para no soltarte, pero tú sí puedes soltarla a ella.

Tóxico 5 – LA CULPA

No te culpes por todas esas relaciones tóxicas que has creado a lo largo de este 2020.

Pasamos por un año retador como sociedad, llevándonos al cambiar muchos aspectos de nuestras vidas, pero es tu oportunidad para hacer pequeños cambios que harán mejoras enormes en tu vida, salud, higiene, y sobre todo para tener una mejor relación contigo.