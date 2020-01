El Internet es una herramienta que nos consume mucho tiempo de nuestra vida, volviéndose adicta y pegajosa cuando tenemos el teléfono móvil en la mano. ¿Qué hacer para que sea seguro? Cumple estos propósitos digitales para este Nuevo Año y triunfa.

La tecnología es necesaria pero sin duda, debes utilizarla de la forma más segura y confiable posible. Te diremos cómo.

Propósitos digitales para Año Nuevo: de forma segura

Utiliza contraseñas seguras. Crear contraseñas únicas y complejas para cada cuenta que tengamos en Internet y no compartirlas con nadie es la primera regla de ciberseguridad, pues las claves son nuestra primera línea de defensa contra los ciberdelincuentes.

Sin embargo, una encuesta elaborada por Kaspersky encontró que 31% de los mexicanos utiliza una misma clave para todos los sitios de Internet. Dado a esto, no es sorpresa que el 23% de los usuarios mexicanos asegura haber sido hackeado en alguna cuenta en línea

Ajusta la privacidad de tus redes sociales. Tus cuentas en redes sociales contienen mucha información sobre ti y es posible que esta sea accesible para cualquier usuario de Internet. Por ello te proponemos que inicies el año comprobando los ajustes de privacidad de tus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIn y demás redes.

Dedicar unos minutos a revisar estas configuraciones te ayudará a evitar que desconocidos accedan a tu información personal o incluso, que roben tu identidad.

Fortalece la seguridad de tu banca en línea. Las compras, transferencias de dinero y las actividades bancarias en línea son cada vez más comunes y nos hacen la vida más fácil.

Sin embargo, debemos recordar que estas mismas tecnologías facilitan a los ciberdelicuentes a actuar. Acciones sencillas como no compartir con nadie nuestras credenciales de acceso a la banca en línea, verificar que la página de Internet de nuestro banco no sea un sitio web falso, hacerlo con una red segura y no pública, y cerrar la sesión de nuestros servicios bancarios, son algunas de las prácticas que te recomendamos seguir este 2020.

Configura la privacidad de tu teléfono móvil y tablet. La encuesta elaborada por Kaspersky reveló que los internautas mexicanos son susceptibles a convertirse en presa fácil de los ciberdelincuentes por descuido ya que 12% de ellos no cuenta con una contraseña de acceso a sus dispositivos móviles; 34% ha compartido su clave de acceso a smartphones y tablets; y 79% deja abiertas sus sesiones en los dispositivos móviles.

En la actualidad, nuestros teléfonos y tabletas almacenan información personal que debemos mantener privada, por lo que lo más recomendable es que estos dispositivos estén bloqueados cuando no los estés utilizando y siempre bloqueados.

Aprende a utilizar WiFi Público de manera apropiada. Las redes de WiFi públicas ya están disponibles en prácticamente todos lados: desde la calle hasta en estaciones de metro; si bien resultan cómodas y sencillas, también exponen tus datos a desconocidos y ciberdelincuentes, y por ello, lo más recomendable es no utilizarlas.

Navega segura y sin preocupaciones y cumple el propósito para este nuevo año.

Información sugerida por: Kaspersky