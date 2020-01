«No, esos videos no», me dijo mi mejor amiga. Yo, ignorante como soy, no tenía idea de qué hablaba. Tampoco tengo mucha idea de qué está de moda, de los «supuestos monstruos» que atacan vía YouTube o WhatsApp… Cada mes hay novedades y a veces no entiendo por qué ciertos contenidos no «son aceptados», supongo que es cuestión de gustos.

Pero sí recuerdo esto: a mí no me latió lo que estaba viendo. Era un video de Spiderman con Elsa, en «animación casera». No tenía nada «malo» pero no me gustó. Mi sobrina quería ver más y más y simplemente yo le cambié de tema y nos fuimos a hacer otra cosa. Algo no me latió. Era raro que el superhéroe adolescente quisiera tener un bebé con la princesa del hielo.

Y no estaba equivocada, cuando le comenté a mi amiga esa fue su respuesta: esos videos están muy de modas y son malos.

No pregunté más. Pero he escuchado de muchos otros. Y como yo, muchas tías y padres en el mundo están preocupados sobre lo que se sube a la red de videos más importante hasta la fecha: YouTube. Así que hoy que recibí los nuevos cambios para la privacidad del contenido infantil, no pude esperar para compartirlo con ustedes. Es muy importante. Aquí les dejo el comunicado de YouTube.