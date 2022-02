Para amar a otro primero debemos amarnos a nosotrxs mismxs y en este mes, en vez de pensar en dar amor también concéntrate en recibirlo. En recibir amor pero de ti mismx. La falta del mismo se puede manifestar de muchas maneras y estos 5 tips para el amor propio pueden ayudarte a ver el mes del amor desde una nueva perspectiva, ya sea que tengas pareja o no.

“Se desea a sí mismo sin saberlo, y el que ama y el amado son el mismo, mientras busca es buscado y al mismo tiempo enciende la pasión y se abraza en ella”,

De Ovidio en el poema “Metamorfosis”.

Atiende tus necesidades

Lo físico, mental y espiritual es muy importante y estar en completa armonía con ambos, sin descuidar ninguno es un indicio de amor propio. Debes sentirte bien con lo que eres, lo que crees y las cosas que quieres para tu vida. Si alguna idea entra en conflicto averigua por qué y cómo puedes hacer para que vibre a tu misma sintonía ¿Necesitas eliminarla o modificarla?

Acéptate como eres

Eres la persona con la que pasarás el resto de tu vida. Si no puedes estar bien contigo misma ¿Cómo esperas estar bien con otros? A veces los conflictos que tenemos con otras personas suelen ser un reflejo de un conflicto interno. Debes aceptarte pero no parar ahí, debes mejorar cada día para llegar a ser quién realmente quieres ser.

Responsabilízate de ti

Comenzar en esto del amor propio no es fácil pero piensa, que si tu no lo haces nadie más vendrá a hacerlo por ti. Nadie más te dirá lo que debes hacer para sentirte mejor. Tú tienes el completo poder de tu vida y nadie puede cambiar eso. Saber por dónde comenzar y entender qué es lo que te falta, lo que te complementa no será sencillo pero es un camino de aprendizaje que deberás recorrer solx.

Encuentra tu método

Cada persona es diferente y puede que lo que a ti te falte a otro le sobre. Puede que hayas intentado con libros de autoayuda, consejos y nada te funciona. Sientes que no eres la clase de persona que es buena para seguir esas cosas pero quizá, lo que debes hacer es encontrar tu propio método.

Al igual que las personas que crearon los libros y métodos porque es lo que a ellos les funciona, debes encontrar el tuyo y crear tus propios tips para el amor propio.

¡No te sueltes!

Una vez que has logrado conseguir tu método, que te sientes en armonía, que tu mente cuerpo y espíritu son uno con lo que deseas acá lo más importante: No te sueltes. No te eches para atrás, no permitas que personas o fuerzas externas que intentan derribar todo tu trabajo lo hagan. No permitas que el propio miedo e inseguridad de tu ser lo haga. Encuentra el tiempo para ti, cada día de tu vida y aplica tus propios tips para el amor propio.

Fuente: Soulcore

