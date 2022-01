Una tendencia clave del 2021 fue la del estilo de vida That Girl. No es una persona especifica y no se trata de una fórmula mágica a seguir al pie de la letra, sino más bien de una serie de hábitos positivos para incluir en tu rutina diaria y mejorar tu vida.

Una That Girl es básicamente la mujer que todos quisiéramos ser. La que se despierta al despuntar el alba para meditar y prepararse un desayuno saludable, toma dos litros de agua al día y sabe equilibrar entre el trabajo, vida social y tiempo para sí misma.

Aunque no existan pautas específicas, sí hay algunas cosas esenciales para encaminarse de manera correcta hacia un estilo de vida pleno a lo That Girl. El secreto para mantener la disciplina y el bienestar personal mientras luces genial haciéndolo.

Las mañanas de una That Girl

Aprovechar las mañanas es algo clave ya que define como será el resto de tus días. No es necesario despertar a las 5:00 am para cumplir con ello, pero sí a una hora prudente en la que te sientas cómoda y te permita realizar una rutina para activarte tanto física como mentalmente.

Alguna de las cosas que puedes hacer son las siguientes:

-Tomar un vaso de agua al despertar para mantenerte hidratada. Algunas mujeres toman agua con limón por los beneficios que aporta.

-Hacer alguna actividad física para despertar el cuerpo. Puede ser yoga, meditación o ejercicio. En internet hay miles de clases guiadas y las hay de hasta 5 minutos.

-Leer. Puede ser leer 5 páginas de un libro y aumentar progresivamente o leer las noticias para estar al tanto de lo que pasa en el mundo o en un sector determinado.

-Tomar un desayuno saludable y balanceado. Puedes hacerlo mientras lees, además existen millones de recetas saludables y divertidas para que nunca te quedes sin ideas.

-Planear tu día: Utiliza un planner o una checklist básica para anotar las tareas del día.

-Llevar un control. Crea un habit tracker o comienza un diario para monitorear tu progreso.