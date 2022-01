Un hábito toma 21 días en formarse. En muchas ocasiones puede parecer una eternidad e incluso olvidarte casi por completo de él. Si te ha pasado alguna vez quizá deberías de probar con un Habit Tracker, la herramienta que necesitas para lograr tu objetivo.

No es un concepto nuevo: El Habit Tracker se popularizó con la tendencia del bullet journal pero no te preocupes, que no necesitas un cuaderno súper elaborado para probar esta idea. Basta con una hoja que puedes hacer a tu gusto o bajarte alguna plantilla de internet.

De qué se trata un Habit Tracker

De llevar un control de tus hábitos, tan sencillo como eso. En el Habit Tracker o rastreador de hábitos debes colocar todo lo que desees monitorear, tanto hábitos mundanos y de toda la vida como tomar 2 litros de agua al día y hacer yoga.

Un Habit Tracker para todo

Para los más minimalistas o para quienes deseen tenerlo todo en un mismo lugar. Puede ser en físico o virtual (hay aplicaciones para ello) y no es nada del otro mundo. En él incluirás todos los hábitos en una columna y los días del mes en una fila. Marca los días que realizas un hábito y a fin de mes podrás saber si te saltaste alguno.

Uno para cada tarea



Esta opción suele ser un poco más artística. Hay quienes dibujan una botella de agua y en vez de solo días colocan la cantidad diaria. En vez de los días de ejercicio físico también colocan las horas y los ejercicios realizados. Es una forma de llevar un control más detallado y una sola hoja puede dar para más de un mes.

La segunda manera es dividirla en los hábitos que deseas mantener para cada aspecto de tu vida. Podría ser en lo personal, laboral y social. Un ejemplo de hábito social sería llamar a una amiga una vez a la semana o caminar 20 minutos al día en las mañanas en el ámbito personal.