Seguimos en el primer mes del año es la excusa perfecta para renovar y reinventarse en muchos aspectos, qué tal reorganizar este espacio y convertirlo en una digna cocina Pinterest. Un estilo elegante y funcional que necesitas probar.

Refrigerador

Tanto para conservar por más tiempo la comida como para aprovechar el espacio al máximo, la mejor organización que puedes aplicar en el refri es la de conservar cada alimento en envases herméticos. Lo ideal son los de vidrio o acrílico transparentes, son tan agradables a la vista como útiles a la hora de saber en dónde está cada cosa.

Las frutas y verduras que no sean para consumo inmediato deben lavarse al momento de su uso, de lo contrario corre el riesgo de estropearse. Ambos grupos alimenticios deben guardarse por separado para conservarse mejor.

Despensa

Para la comida que no necesita refrigeración, tarros y envases de diferentes formas no pueden faltar. Da igual que sean de un color sólido o con alguna textura que no deje ver su interior. Puedes fácilmente colocar etiquetas a cada uno para saber qué es lo que llevan.

Es una manera de dar armonía y elegancia a tu cocina, además de ser una tendencia de moda en redes como Tiktok o Pinterest.

Cestas o canastas

Son perfectas para colocar los huevos, frutas, toallas de cocina y artículos de limpieza. Puedes conseguir de plástico, mimbre, rectangulares u ovaladas. Lo ideal sería conseguir armonía entre los demás artículos de organización.

Especias

Puedes buscar un mueble rodante para tenerlas todas a la mano, recuerda conseguir un buen juego de frasquitos de vidrio para mantener la estética que deseas crear en tu cocina de ensueño. Las etiquetas son siempre bienvenidas.

Dispensadores

Son indispensables tanto para papel aluminio, papel secante, jabón y lo que se te ocurra. Incluso puedes conseguir dispensadores para agua y jugo para utilizar en fiestas y reuniones y darle un toque más especial a tu cocina.

¡Nos encantan!