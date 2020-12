Muchas de nosotras queremos cambiar de vida pero no sabemos la importancia de mejorar la apariencia para que todo fluya como realmente esperamos. ¿Cómo hacerlo? Aquí te damos la toda la información al respecto.

Nos pasamos la vida esperando que algo pase y lo único que pasa, es la vida. Frase que quizás notes trillada pero ajusta perfectamente para lo que hoy vamos hablar.

¡Sí, tu apariencia! Si tu aspecto es de una mujer infeliz, desdichada, cabizbaja, pues realmente no estás haciendo nada para que la vida te termine de cambiar. Recuerda que la impresión habla por sí sola, entonces empieza ese monólogo, pero recuerda: positiva siempre.

Hay 2 puntos claves que debes manejar y cambiar para lucir en todo tu poder y créeme que cuando empieces a manejar estos datos, conocerás una nueva persona. Te sentirás dichosa y empezarás a sentir esa lluvia de buena racha que te hacía falta (a todas nos cae bien).

Cambia tu apariencia y empodera tu vida

♥

Son cosas sencillas, pero presta atención:

Un guardarropa de buenas energías

¿Es un dolor de cabeza abrir tu armario y decidir qué te vas a poner hoy?

¿Pruebas uno y otro outfit y nada te gusta?

¿Nada te gusta porque ya sientes que no va con tu estilo?

Aquí ya empezamos con estos puntos negativos. La importancia de tener tu guardarropa ordenado y actualizado es súper importante. Y hablo de comprar ropa nueva y derrochar dinero, no; me refiero al hecho de usar justo la ropa que quieres, con la que te sientas cómoda y se ajuste a tus necesidades.

Sin saber cometemos errores en este sentido, seguro te sentirás identificada con alguno de estos puntos; o con todos:

Tienes ropa que ya no usas

Tienes en el clóset prendas en mal estado

Exceso de prendas

No sabes utilizar o combinar lo que tienes

Todas estas situaciones quitan tiempo y roban energía. Sin darte cuenta te roban el autoestima y te pueden hacer sentir infeliz o desdichada.

¿Por qué lo permites? Eres exitosa, no sigas a merced de este tipo de hábitos que te restan y acomplejan tu estado de ánimo y apariencia física.

¡Llegó el momento de cambiar!

Mejora tu salud

Por el ritmo de vida, sobre todo este año de locura total, se nos olvidaron algunas reglas básicas para mejorar la salud.

Tanto la salud física como la salud mental son fundamentales tenerlas al 100%. Por lo tanto es necesario enfocarnos y cuidarnos mucho más cada día.

Toma agua

Ejercítate

Come bajo en sal y azúcar

Medita

Ten contacto con la naturaleza

Ríe más

Practica un hobbie

Trabajando por tu salud, tu apariencia cambiará de forma inexplicable. Trabaja por ti y para ti.

Aprende a decir ¡no!

La apariencia tiene mucho que ver con nuestra actitud y generalmente por quedar bien con los demás y no hacer sentir mal a las personas de nuestro entorno, no sabemos «decir no» ante situaciones que no nos agradan pero no sabemos darle límites.

Esto empieza a desgastarnos y automáticamente, nuestra apariencia viene pico abajo por esta inseguridad que nos carcome.

Necesitamos trabajar mucho nuestra seguridad, nuestro estado de ánimo para poder aprender a decir ¡no! y vivir con la conciencia limpia.

Este punto es súper importante pero no le damos la importancia necesaria. Vamos a darle el peso real a nuestro punto de vista y que nada ni nadie, nos haga cambiar de opinión.

Son tres puntos fundamentales para trabajar nuestra apariencia. Empecemos desde nuestro armario, hasta nuestra seguridad.