Descubrir nuestro interior para llevar al exterior es, básicamente la regla de oro para conseguir crear tu propia realidad.

Cómo crear tu realidad deseada

¿Alguna vez te ha pasado que, piensas en una persona y recibes una llamada suya, o te regalan la prenda de ropa que viste días antes en el escaparate de una tienda y que, sin decirle a nadie no habías parado de pensar en ella? La creación de la realidad es la creencia de que podemos cambiar nuestra vida, dicho de otra forma construir nuestro futuro solo con pensarlo. Es querer algo con tanta fuerza hasta el punto de manifestarlo realmente.

El primer paso para cambiar nuestra realidad es sentarnos con nosotros mismas y aprender a conocernos. Recuerda, somos nuestro propio acompañante y con quien estaremos toda la vida. Además, qué mejor momento para un cambio radical que, principios de un año nuevo (esto no quiere decir que es el único, el mejor momento siempre será el ahora): Cambia la manera en la que te percibes.

Visualizar lo que deseas

Comienza por la mejor versión de ti, descríbela en papel si es necesario. Piensa en sus hábitos, en cómo actúa, sus metas e incluso lo que comes. Detalla cada aspecto y comienza a actuar igual, comer igual, crear los mismos hábitos. Materializa a esa persona en tu vida y en cada situación pregúntate: ¿Cómo actuaría mi mejor versión? ¿Esta persona trotaría en las mañanas o decidiría dormir hasta tarde? Haz lo que haría y te convertirás en la persona que quieres ser.

Suena fácil, pero sabemos que es un camino duro, donde no siempre encontrarás motivación e incluso podrás olvidar tu objetivo y está bien, lo importante es seguir insistiendo hasta lograrlo, insistir hasta que lo hagas tu realidad.

Acá lo más importante es lo que piensas, sientes y haces, lo que dices debe estar en consonancia con lo que sientes. Que te tome el tiempo que tenga que tomar, debes destruirte y a la vez reconstruirte, dejar de lado el miedo al rechazo, al que dirán y al más importante: el miedo propio. Recuerda que si dudas, si temes es porque vas por buen camino.

Cuando te conviertas en todo lo que deseas, no solo los demás te percibirán diferente, sino sentirás que nuevas puertas se abrirán ante ti y que podrás lograr todo lo que deseas y ten por seguro que así será, podrás vivir una vida plena acorde con tus ideales y estarás a tu máximo potencial (no siempre, porque también es saludable y humano sentirse mal de vez en cuando, permitir emociones negativas y no restringirlas) recuerda ser la mejor versión de ti, construir cada día lo que quieres ser para así, conseguir todo lo que quieres lograr.