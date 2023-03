Este 20 de marzo se celebró -lo hace desde el 2013-, el día mundial de la felicidad y no podríamos dejar de reflexionar sobre la mejor manera de llegar a tener este estado de manera un poco más permanente. Así que hoy te compartimos una idea: el tener un acompañamiento por un coach.

¿Qué es la felicidad?

La felicidad es algo distinto para cada uno. Mientras que para algunos puede significar un acenso laboral, el amor correspondido o incluso despertar un día más. La felicidad es relativa pero es muy importante para cada uno de nosotros.

Muchas veces, está dentro de ti

La felicidad se encuentra dentro de ti, incluso si algo externo e influye en ella, es por la atención que tú le das desde el interior. Si no eres correspondida en el amor, espera por esa persona que te amará como lo mereces y no te aferres a quien no es para ti. Si deseas reconocimiento laboral en un trabajo donde te menosprecian ¡cambia de empresa!

Y así, poco a poco vas cambiando hasta rodearte de todo lo que realmente te hace feliz. Sabemos que esto no es fácil y por ello una buena idea para lograrlo es con ayuda de un coach.

¿Qué hace un coach?

Un coach estará para escucharte, no juzgarte y guiarte en el camino del autoconocimiento. Básicamente es alguien que se basa en metas y estrategias, como un entrenador deportivo y no, no es un psicólogo (aunque seguramente hay quienes sí lo son).

Según Raquel Rodríguez de Psiquion:

El coaching «es un conjunto de técnicas que se suelen utilizar para enseñar a las personas a desarrollarse y crecer en un nuevo ámbito. En otras palabras, se enseñan habilidades y herramientas para que una persona pueda desarrollarse en un nuevo entorno o en una determinada área de su vida.

Un coach es aquella persona que se encarga de transmitir estos conocimientos.»

Quizá con este tipo de acompañamiento podrás hacer que día mundial de la felicidad sea todos los días. Investiga un poco sobre el autoconocimiento y ve si te funciona conseguir un buen coach.

Fuente: Federación de Coaching Internacional