La ansiedad y la depresión son dos fuertes detonantes que han generado cambios en nuestras vidas. Sin darnos cuenta, caemos en un estado ciego, oscuro y difícil. ¿Cómo podemos ayudarte a dejar ese lado oscuro y convertirte en una mujer creativa? En este post te diremos cómo…

Trabaja para ti: de negativo a creativo en 5 pasos

La experta Mari Carmen Obregón, conferencista y autora de Pausa: Tiempo para Reconectar, nos habla al respecto y nos dice de cómo pasar de negativo a creativo.

PASO 1

Acepta la emoción

«Ya sea enojo, frustración, depresión, angustia, pena, decepción, lo que

sientes es válido, acoge esas emociones con dignidad, piensa que éstas han sido enviadas como guías para transformar en algo positivo tu vida, es decir pueden ser la puerta para reactivar tu vida”, menciona Mari Carmen Obregón.

PASO 2

Pregunta cuál es el mensaje

Mientras estás experimentando tu emoción negativa responde las siguientes preguntas: ¿por qué me siento así?, ¿qué lo detonó?, ¿qué

significa?

«Muchas veces pensamos que las cosas suceden de manera espontánea, sin embargo, para que algo detone tiene que haber antecedentes, siéntate a reflexionar y analiza cómo llegaste hasta este punto, una vez resueltas las incógnitas podrás cambiar de actitud,» puntualiza Obregón.

PASO 3

Observa el regalo

«Tal vez piensas que la situación por la que atraviesas es lo peor que has

experimentado en la vida, pero detrás de esa envoltura desagradable, seguramente se esconde algo maravilloso para ti. Tal vez sí necesitabas terminar esa relación porque ya no aportaba nada a tu vida o quizá el perder ese trabajo te está dando la oportunidad para empezar tu propio negocio, ¿puedes ver que no todo está perdido? Al contrario, es una

oportunidad para reactivar tu creatividad,» añade la experta.

PASO 4

Ve la oportunidad

Ella te manda a preguntar: «¿Qué has estado postergando? Un negocio, un viaje, tus estudios, la renovación de tu cuarto. Las oportunidades para innovar tu vida son infinitas», afirma.

PASO 5

Impulsa tu creatividad

¡Atrévete! El cambio siempre puede dar un poco de miedo, pero también es una bonita forma de descubrir cosas que no sabías de ti, tal vez tienes un talento para pintar, escribir, tomar fotografías, ¿lo habías pensado? Date la oportunidad de dejar aquello que no te hace sentir bien y empieza a invertir tu tiempo y alma en cosas nuevas.

Finalmente, Mari Carmen Obregón nos hace reflexionar: “estás aquí para recordar y comprometerte nuevamente con tu propósito, a veces permitimos que el drama se apodere de nuestros días y al reconocer nuestras emociones podemos ver con más claridad lo que nos entusiasma y tomar decisiones que se estaban posponiendo, todos tenemos un yo creativo esperando a emerger de las profundidades, el que suceda ya es tu decisión, no temas a las cosas hermosas que trae esta nueva etapa”.

Fuente: Mari Carmen Obregón