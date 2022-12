Hablemos de la manía que tienen algunas personas de encasillar en ideas a otros. ¿Cuáles son los efectos negativos que esto causa?

Encasillarte es meterte en una cajita: eres tal o cual. O convencer que las otras personas son así o tienen que hacer o actuar de determinada manera.

Los graduados del Tiktok

Primero que nada, la importancia que le hemos dado a la psicología y la salud mental se ha ido un poco de las manos. Hoy en día cualquiera se cree un conocedor de psicología por tan solo ver algún tema en una red social. Si la psicología fuera tan fácil, ¿por qué es una carrera que dura tanto?

La gran mayoría de los “conocedores” hacen comentarios y suposiciones basados en su propia percepción principalmente. Lo ven todo desde una perspectiva muy superficial y básica por lo que un “diagnóstico” de ellos casi nunca es acertado.

Solo te conoces, aunque no siempre lo recuerdes

Estas personas no tienen la información completa de tu ser, solo tú la tienes y por lo tanto, por más que crean y se convenzan que tienen la razón difícilmente la tendrán sin conocer tu caso en particular: de dónde vienes y cuál es tu historia.

¿Qué genera todo esto?

Encasillar en ideas puede traer consecuencias negativas para quienes se lo creen. Estas personas pasarán mucho tiempo pensando en por qué son así y solo porque alguien más se lo dijo. Así no lo crean del todo, si existen dudas inconscientemente comenzarán a cambiar para adaptarse a esa idea que otros crearon sobre sí.

Esto dará paso a una contradicción en la personalidad. La persona puede intentar satisfacer las necesidades del “conocedor o conocedora” en el área de la psicología mientras se destruye a sí mismx. Por esto, un mal diagnóstico o el autodiagnóstico es tan peligroso.

Te encasillas en algo que no eres y tratas de arreglar un problema que en realidad no existe. Tal vez la persona no tenga malas intenciones pero eso no significa que debas entrar en su juego o la idea que tiene sobre ti. O quizá no es el enfoque adecuado para tu caso en particular, ¡no somos iguales!

Siempre ve a un especialista

Es por ello que, antes de ser influenciado por la cultura de los falsos conocimientos, acude a un psicólogo para identificar y mejorar tus verdaderos problemas. Recuerda también no encasillar en ideas a otras personas y permíteles simplemente ser.