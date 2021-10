Hablar de fantasías sexuales es una invitación a dejar volar nuestra imaginación, y aunque algunas ya son un clásico, cada persona puede crear la propia. ¡Sí, así es! Ya sea inspirada en una película, un libro o vivencias reales.

“Las fantasías nos ayudan a realizar todo lo impensable e imposible, es un espacio seguro donde podemos hacer y deshacer, mientras más fantaseamos, más ejercitamos la creatividad”, mencionó Karimme Reyes, sexóloga de Platanomelón en México.

Puede pasar que algunas fantasías las quieras llevar a cabo en la vida real, otras no y otras pueden dejarte con cierta preocupación y hacer que te preguntes “¿Yo por qué he tenido esta fantasía? Si esas cosas no me gustan…”. Es normal que a veces tus propias fantasías te dejen con la boca abierta y no entiendas muy bien de dónde vienen.

Si en algún momento sientes que esa fantasía no refleja lo que eres ¡no te preocupes! Recuerda que las fantasías son solo un respiro de nuestros problemas cotidianos, nos permiten liberarnos y conocernos un poco mejor ¡No hay nada de malo en ellas!

Ahora que ya tienes esto claro…

¿Te animas a conocer tres de las fantasías sexuales más deseadas?

Sexo en lugares públicos: hacerlo en un elevador o en la playa… Al parecer, muchos mexicanos lo imaginan. Según un estudio realizado por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, el 90% de los encuestados declaró que tener sexo en un lugar público era su mayor fantasía.

BDSM: el BDSM ((Bondage, Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo) es una de las fantasías más comunes y una de las que nos cuesta más expresar. Dominar o que te dominen, sentir dolor o hacer sentir dolor, recibir órdenes o darlas, recuerda que sin importar tus preferencias, lo más importante de esta práctica es que conozcas sus reglas y que haya consenso y consentimiento mutuo.

Hacer un trío: no importa la identidad de género ni la orientación sexual de nadie, el trío es de las fantasías sexuales más comunes. En esta práctica, así como en cualquier otra, la clave es la comunicación y la protección, no importa si conoces o no a tus compañerxs de juego.

Todos tenemos fantasías. ¡Anímate a expresarlas y experimentarlas!

Fuente: Platanomelón