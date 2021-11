Cuando se trata de comida del mar a veces nos da miedo experimentar: que si no está fresco, que si no está realmente sabroso o bien sazonado… que si no es como en Sinaloa (je), por eso, nos lanzamos a la experiencia para probarlo por ti.

¿Qué comimos?

Como podrás ver, probamos varias cosas: los taquitos al pastor en versión comida del mar, el filete zarandeado, los camarones con coco, algunas bebidas de la casa y un postre de temporada.

¿Qué opinamos de Mariola y su comida del mar?

Tiene cosas muy divertidas y originales, como vimos en el video.

Mi favorito siguió sin moverse.

A Tania le pareció un buen lugar y sí regresaría.

¿Qué opinas tú?

Mariola: Río Lerma 130. Col. Cuahutémoc.