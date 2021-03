Hay personas sin edad, en el sentido que representan algo muy atemporal, igual les crees los 26, que 32 y también si te dicen cumplir 40 (como en la serie de Younger en Prime). Vivir sin edad tiene que ver con la apariencia claro, pero hacia el fondo se sustenta con la salud, el estilo de hábitos y sobre todo, con la actitud para encarar la vida. Veamos cómo es la verdadera juventud eterna.

Ciertamente bromeaba con mis amigas bellydancers al respecto de mi cumpleaños, por cierto somos un grupo multi edad; hay chicas de 20, hasta chicas de 70 y tantos. Les decía que ahora que hay derechos para elegir el género, los hijos, la nacionalidad, etc. yo iba a hacer uso del derecho a cumplir la edad que yo quisiera sin que me la impusieran. Broma, broma, pero vean cómo es la vida y lo que luego me topé.

Viviendo sin edad

alysonhaley.com Pinterest

Al poco tiempo escuché el concepto de «Viviendo sin edad». Fue durante una serie de meditaciones de 21 días con el tema de Salud Perfecta con el famoso médico, escritor y conferencista indio: Deepak Chopra.

Él nos hablaba de sentir vitalidad y vigor en cada momento. Y dice que la edad es un constructo social que no necesariamente representa ni nuestra apariencia, salud, energía o vigor verdaderos.

Belleza y juventud aparentes

La edad es un número que nos preocupa porque pasada cierta línea, asociamos con el envejecimiento y vemos a éste como el culpable de la pérdida de la salud. Juventud y belleza son trampas exteriores de la aparente buena salud.

Para Deepak Chopra no hay nada más falso.

También dice que si realmente te encuentras en la consciencia del presente, no puedes envejecer debido a que el presente no tiene hora.

De hecho me hizo recordar que en el documental Bellas de Noche, una nostálgica ex vedette, Olga Breeskin se avienta una frase del tipo (no es textual»)…

«Nos aferramos a la juventud y a la belleza sin considerar que son las etapas más cortas de nuestra vida»

etsy.com Pinterest

Cómo vivir sin edad

Podemos empezar por cambiar la manera que nos hablamos a nosotros mismos y cambiar la retroalimentación de los circuitos de nuestro cerebro enviándonos mensajes positivos que resuenen en las células inteligentes de nuestros cuerpos. Además nos da los siguientes pasos muy puntuales:

Comprometerse con actividades que nos apasionen y enciendan nuestro fuego por la vida.

Pasar tiempo con personas que amemos y nos amen.

Entrégate generosamente a las causas y haz cosas por las personas más necesitadas.

Celebra la vida con alegría ilimitada y agradece lo que hay hoy.

Repite el matra; «Aham Brahmasmi, soy una persona atemporal y sin edad»

Hoy que es mi cumpleaños me siento feliz con todo y encierro pandémico, agradecida por los que me aman y amo, se encuentren en este plano o no, estoy contenta de tener un trabajo que me encanta y nos pueda hacer conectar y sobre todo ¡me siento libre de cualquier reloj o calendario!

likeitoknow.it Pinterest

Aquí recordando también cómo es festejar el segundo año un Cumpleaños en Pandemia