¿Sabes cuál es la criptonita de nosotras las mujeres latinas? Es decir, ¿lo que más nos debilita en la vida?: la autoestima. La segunda criptonita es la pareja… pero, de eso hablaremos en otro artículo.

En otras palabras, si no fuera por la autoestima, las mujeres latinas tendríamos, literalmente, cero límites. Podemos con la casa, los hijos, el trabajo, el ejercicio, la pareja, las amigas, los hermanos, el emprendedurismo, las reuniones de la escuela y hasta hacernos manicure; pero basta con que dudemos de nosotras mismas para que todo se venga abajo en segundos. Así de fuertes y así de frágiles somos.

¿Qué nos vuelve invencibles a la criptonita de las mujeres?

Y ¿sabes qué es lo que más nos fortalece?: también la autoestima. En conclusión, así como puede debilitarnos por completo, también la autoestima nos puede impulsar hasta el cielo. Entonces, como mujer, es MUY importante saber qué es la autoestima y cómo desarrollarla ya que prácticamente toda nuestra plenitud depende de ella.

Definición real de autoestima

Justo por eso hoy te voy a compartir qué es la autoestima, pero la definición real. Porque socialmente la autoestima se confunde con “verte bien” y, lamentablemente, hay miles de mujeres que se ven muy bien, pero que tienen la autoestima hasta el piso (permiten que las agredan física o verbalmente, que les pongan constantemente el cuerno, que su jefe las humille, que sus hijos le falten el respeto, mantienen una relación que ya murió sólo por las apariencias, etc.).

La autoestima es la cantidad de posibilidades que ves o que creas en un contexto dado.

Suena muy técnico, pero es sencillo: si ante un problema se te cierra el mundo –te quejas, te paralizas, te victimizas, le echas la culpa a alguien más, te esperas a que alguien más te resuleva el problema o te de permiso– no tienes autoestima.

Si por el contrario, en una crisis comienzas a buscar posibles salidas –a preguntar, o pensar, investigar o a diseñar, a pedir ayuda-, entonces tienes autoestima.

La autoestima es la habilidad que te permite abrir o crear puertas cuando parece que todo el mundo te da la espalda.

4 pasos para contrarrestar la criptonita de las mujeres:

Esta pandemia es el momento ideal para elevar el autoestima hasta el cielo y aquí te va un ejercicio de 4 pasos:

1. Identifica el problema con tal claridad que lo puedas decir en una sola frase. Si son varios problemas, como suele ocurrir en las crisis, identifica uno por uno. Ejemplo: No tengo dinero para cubrir mis necesidades básicas porque acabo de perder mi trabajo.

2. Haz una lluvia de ideas con más de 20 posibles soluciones para dicho problema. No juzgues las ideas. No importa que no sean viables, que sean “locas” o que se vean “imposibles”. Es un paso que implica tu creatividad y necesitas dejar volar tu imaginación. Pide ayuda a alguien de confianza para que te dé ideas.

3. Ordena las 20 soluciones de la más eficiente (la que crees que generaría mayor impacto) a la menos. Si hay soluciones que se parecen, agrúpalas en una sola opción.

4. Acciona. Pon en práctica la primera (aunque sientas mucho miedo o pena) hasta que dé resultado. Si ves que esa solución no fluye tanto, pon en práctica la segunda hasta que dé resultado o acciona la tercera. Generalmente, si lo haces con intención y con tu máximo compromiso, para la cuarta solución ya habrás comenzado a ver luz en el túnel, pero en el caso excepcional de que ninguna de las 20 te funcione (cosa que es muy poco usual), repite este proceso desde el Paso 2.

