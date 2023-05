O bueno, si quieres salir, también puedes hacerlo, pero el hecho de tener lo mejor de la experiencia de un destino como Los Cabos en un lugar increíble, es para pensarlo: ¿salimos o no salimos?

Esto es lo que provoca quedarte en un hotel todo incluido, pero no es cualquier hotel, es uno de lujo; el Hyatt Ziva Los Cabos ofrece muchos aspectos por los que de verdad, no vas a querer salir.

Este complejo (grande) está dividido en tres torres y cuenta con 591 habitaciones, además de muchos espacios, actividades, servicios y personal para que tengas unas vacaciones (o boda o convención) inolvidables.

Tuvimos la oportunidad de andar por allá y esto fue lo que descubrimos.

Razones por las que amamos Hyatt Ziva Los Cabos

La filosofía «desde el corazón»

Algo que notamos desde el momento en que pisamos las instalaciones es que cuando se dirigen a otro ser humano (huésped o compañero de trabajo), se tocan el corazón con la mano derecha: desde el corazón sirven, saludan y están. Este detalle nos encantó a todas las personas que visitamos el lugar en nuestro grupo y hasta empezamos a copiar el gesto, ya que no es solo eso sino que viene, en serio, en sentir que de verdad están para ayudarte con una sonrisota en los labios.

Espacios para cada uno y para todos

Esto quiere decir que cada edad tiene un espacio pensado para sus necesidades pero también hay áreas para todas y todos. Por ejemplo, conocimos el Kid’z Club, el área de juegos y el parque acuático para los más pequeños, además de un club para adolescentes en el que yo sí me imagino a la adolescente que vivió en mí disfrutando al 100%. Sí, porque no siempre quieres estar en la alberca todo el día o quieres conocer a chicas y chicos de tu edad. Ah, y todo está supervisado, en especial el área para peques de 4-12 años.

En la zona central de Hyatt Zyva Los Cabos hay varias albercas digamos que familiares, en donde todo mundo anda con todo mundo. En alguna de ellas se realiza el yoga flotando, los partidos de voley, los concursos divertidos animados por gente profesional, también hay un jacuzzi con agua caliente, espacios para nadar, chapoteadero… y, si tu viaje es en plan pareja y amigos, hay un espacio alejado de ahí para adultos en los que no se admiten menores de edad. Esto me parece fabuloso ya que todo mundo tiene lugar en el hotel: cada momento para cada gusto.

Algo en lo que yo pocas veces pienso es en los espacios para fumadores. No es un hotel donde se puede fumar en todos lados (no sé si Los Cabos lo sea), lo que sí sé es que hay unas salitas en medio de la zona del lago (así le llaman) que tienen fogata en medio y ahí mismo se puede fumar, igual en los lounge redondos (también con fogata nocturna) en la playa. ¡Se te olvida que te molesta el humo del cigarro y quieres ir a convivir con los fumadores de tan lindo que es!

Por supuesto que si viajan con personas con alguna discapacidad, podrán tener la orientación necesaria para quedarse en las habitaciones adaptadas a sillas de ruedas y algún otro requerimiento, es cuestión de que lo hablen con la gente que les atienda.

La variedad de comida

Con siete restaurantes, ocho bares/lounges, entre ellos un cafecito 24 horas, la variedad de comida es basta. Pero no quiero quedarme en eso, ya que en todos los «all inclusive» hay restaurantes y comida para dar y regalar, acá lo que resalta es que la comida ¡es muy buena! Los postres deliciosos (cada quien se fija en lo que le encanta) y las opciones son muchas: desde el food truck, la chica con el carrito de las paletas heladas, el bar de jugos en la mañana, los tacos con tortillas hechas a mano en la alberca para la zona de adultos; asadores, mini bufetes cerca de las albercas… hasta restaurantes de alta especialidad, como el japonés, el francés y próximamente, el de comida hindú.

Nuestra recomendación:

Vayan al restaurante francés y pidan un crème brûlée, solo por el gusto de probarlo. Les puedo decir que ha sido el mejor que he probado en mi vida. También en La Hacienda Beach Grill hay un pastel de chocolate/volcán que te llevará al nirvana y querrás pedirle la receta al chef.

Pero también los desayunos y las comidas son muy ricas, ya sea en el bufette o a la carta de cualquiera de sus espacios.

Hay menús locales, regionales, internacionales, para todos los gustos, como creo que ya he escrito en varias ocasiones.

Por ser expertos en bodas

De todo tipo. Algo que conocimos fue su zona de convenciones, varios salones (de todo tamaño, hasta para 1,200 personas) para realizar eventos corporativos y también tienen un espacio exterior para realizar las ceremonias matrimoniales.

Cuando fuimos notamos que había muchas personas de la India y no es casualidad que este hotel sea elegido cada vez más para realizar las fastuosas bodas de destinos de parejas de ese país. De hecho, tienen a una persona experta en este tipo de festividades.

Actualmente realizan entre 120 y 150 bodas al año, muchas para estadounidenses, y cuentan con paquetes para ceremonias solo para dos o hasta para tantas personas como quepan. Si los invitados no quieren hospedarse en el hotel, sí ofrecen un pase para asistir a la boda. Ah, eso sí, no existen los day pass para el público en general (tipo beach club, para disfrutar de las instalaciones), esto es realmente para los invitados a la fiesta y en los horarios de ella.

Sus habitaciones amplias y algunas, únicas

Ninguna es pequeña, son amplias, cuentan con vista al mar, jardines o albercas, y muchas pueden conectarse entre sí (perfectas para familias que quieren su privacidad). Los baños tienen tina (no olvides tus bombas de sales aromáticas, para aprovechar), con frigobar con distintos productos y bebidas (recuerden que es «todo incluido»), conexión a internet, tele con un montón de canales y un sofá cama muy cómodo, además de espacio para trabajar… ¿pero alguien quiere trabajar en Los Cabos?

El concepto de habitación Swim-up (34 de ellas) me voló la cabeza, estas habitaciones tienen un balcón que da a una alberca, es decir, la alberca básicamente llega a la habitación y están rodeadas de jardín, lo que les da bastante privacidad. Pude imaginar perfectamente un viaje con amigas en el que queremos levantarnos y echarnos un chapuzón o simplemente estar en un camastro, leyendo algo y cotorreando agustísimo.

También tienen una suite presidencial que es muy grande (195m²) que cuenta con dos habitaciones y una vista increíble.

El teatro y shows con ballet propio

Nos encontramos con un teatro con todas las de la ley, bastante grande, perfecto para realizar espectáculos privados o ver alguno de los que la compañía de baile del hotel tiene preparado: cada día es uno distinto. Tienen su propia coreógrafa y sí cuentan con opciones para no aburrirte en ningún momento.

Nuestro consentido: el Zen Spa

Con 18 salas, área de sauna (tanto mixto como por sexos), vapor y albercas (para hidroterapia y de inmersión fría), además de cabinas para tratamientos corporales y faciales, este spa es totalmente de lujo y está a la altura del que se puedan imaginar.

Este es uno de los pocos aspectos que el «todo incluido» no abarca, así que es buena idea darte la vuelta para ver qué te late, qué se ofrece.

Está la parte de terapias húmedas, además de un menú de terapias exóticas (como les llaman), masajes, cuidado de la piel y puedes hacerlo incluso en pareja (o en solitario, como tú quieras). El menú de servicios es amplio, hay corporales, faciales, enfocados, profundos e incluso, tratamientos para las novias o novios (y su comitiva) para llegar a la ceremonia luciendo y sintiéndose de 10. Y bueno, el servicio de manicure, pedicure, peinados y demás, no es exclusivo para las asistentes a ceremonias, quien lo pida puede recibir el servicio.

Te recomendamos:

«Masaje de Vela: 80 minutos de un masaje corporal que hidrata, nutre y suaviza la piel. Cada una de las velas utilizadas, son elaboradas con activos 100% de origen vegetal en una innovadora combinación de herbolaria mexicana que al calentarse, se convierte en un delicioso aceite para masaje.» Este tratamiento es increíblemente delicioso, no solo por lo diferente sino porque en verdad el personal está altamente capacitado para dejarte en un estado como el nombre del spa lo indica: zen. Al terminar tu sesión te despiden con fresas cubiertas con chocolate oscuro y la experiencia total es obligatoria si quieres tener un viaje de lujo en toda la extensión del término.

Las actividades especiales

Este punto en particular me gustó mucho. Desde que te registras -y te reciben con una toalla y bebida para refrescarte- te dan un itinerario de todo lo que puedes hacer: clases de yoga en agua o en la playa, juegos y concursos, catas de Tequila, clases, etc. Yo viví la yoga en la playa por la mañana y fue deliciosa porque es una experiencia muy peculiar tener la arena como sostén.

Pero no solo todo es meditación y om, también hay diversión acuática. Las albercas son seis, y tienes acceso a la playa que tiene es de las mejores de Los Cabos y el Mar de Cortés. Ahí hay camastros con cubierta, sin ella, para una, para dos personas… ¡lo que quieras!

En la playa se realizan cenas románticas, en las que preparan un escenario súper lindo para celebrar la ocasión que deseen.

También hay un gimnasio con una vista súper linda y con todo el equipo necesario para que entrenes, pero también hay canchas de tenis y basket.

Y sí, esto parece salido de un folleto de agencia de viajes, pero les podemos asegurar que nuestra experiencia fue genial y nos faltó tiempo para disfrutar de todo lo que ofrece este sitio. Así que ya saben, si buscan una experiencia a todo lujo en nuestro país (tan apreciado por todo el mundo), aquí hay una gran opción.