Cada año nos planteamos cumplir muchas metas pero, ¿qué pasa en el camino? Es hora de que te tomes más en serio y practiques estos tips para lograr tus objetivos en 2022. No eres tú, es que simplemente no te has trazado una guía tan clara como te gustaría.

Confía en el proceso

No te dejes llevar por la ansiedad que puedes sentir al pensar que sigues en el mismo lugar, ya que las pequeñas cosas que haces día a día cuentan. El éxito no es algo que llega de golpe. Confía en que todas esas pequeñas cosas, desde levantarte temprano hasta destinar tiempo extra en luchar por lo que deseas, te servirán en un futuro.

Cambiar la perspectiva

A veces necesitas un cambio de perspectiva. Si haces las mismas cosas obtendrás los mismos resultados y antes de hacer algo debes pensar en ello, así que cambia un poco la manera en la que piensas respecto a ciertas cosas. Lo que hay en tu cabeza debe estar en concordancia con lograr tus objetivos en este 2022.

Hacer un seguimiento

Monitorea tu progreso de alguna manera. Es una buena forma de ver todo lo que has logrado y de mantenerte motivada a conservar esa racha de pequeñas victorias. Puedes crear un habit tracker o alguna aplicación del móvil que te sirva para ello.

Despertar a diario con un propósito

Fijar una dirección, no sólo mensual o semanal sino diaria te dará una razón para despertar de la cama. Haz una lista la noche anterior de las cosas que quieres hacer al día siguiente. Así sabrás que hacer y evitarás caer en la clásica procrastinación, enemiga de la productividad.

Escribir los deseos semanales

Escribe lo que quieres lograr semanalmente y crea un plan de acción para tu avance diario. Si es terminar alguna tarea, desglósala en mini tareas diarias para llegar a la fecha límite.

Disciplina

Si no eres capaz de cumplir con todo lo anterior no hay mucho que hacer. Tienes que ponerle empeño y sacar a relucir tu fuerza de voluntad. La motivación se va y el 90% del éxito es la disciplina que eres capaz de tener.

Ser más consciente

Puedes correr el riesgo de olvidarte de tus objetivos y es normal. A veces llenamos nuestra mente de cosas sin importancia por no tener un camino claro. Practicar meditación u alguna otra actividad para mantenerte en el presente, hará que se disipe la nube de dudas y rumiaciones que podrías tener.