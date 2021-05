A partir de domingo 16 de mayo pasado el nombre de Andrea Meza, ingeniera en sistemas, activista por los derechos de las mujeres, imagen turística de su natal Chihuahua y recién coronada Miss Universo 2021, será muy nombrado y repetido en México y el mundo.

Un aspecto que quizás no se sepa mucho (que le concierne a esta columna), es que Andrea es vegana (sí y usa cosméticos vegan y cruelty free) y que en su cuenta de Instagram comparte sus recetas favoritas y promueve la alimentación basada en plantas a sus más de 1.3 M de seguidores, cifra que va subiendo mientras escribo.

¿Cuál es la importancia de que una Miss Universo sea vegana?

La forma de vida del veganismo como tal (no sólo la dieta) está permeando en varios espacios del espectáculo y el entretenimiento, y aunque a veces esto no es muy positivo (véase el caso Miley Cyrus) el ganar un nuevo escaparate para la vocería es muy relevante, no sólo para dar a conocer la práctica vegana, sino para conectar con nuevos sectores quienes quizás antes no la habían considerado, no la conocían o tenían ideas erróneas de la misma.

En el activismo cualquier coyuntura que se abra para difundir el mensaje vegano (antiespecista en el mejor de los caso) es esencial porque hablamos de millones de vidas de seres sintientes y por ello hay que celebrar a esta reina vegana.

Hagamos changuitos porque la recién coronada Miss Universo -quien cabe decir cuenta con varias actividades altruistas en su currículum, es fundadora de su propia marca de ropa deportiva y practica crossfit- se convierta con el tiempo en una vocera interespecie y utilice su plataforma para compartir más sobre una vida vegana y las satisfacciones de vivirla, pues como comentara la ONG People for Ethical Treatment to Animals (PETA) sobre la coronación de Andrea “los animales de todos lados están celebrando tu amabilidad y dedicación para ayudar a cada especie”, y muchas personas veganas les secundamos.

#GoVegan y si quieres conocer más sobre esta práctica te invito a escuchar el podcast de «Veganiza tu vida», disponible en todas las plataformas.