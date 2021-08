Moda con inspiración oriental

Atrás está quedando Tokyo 2020 y sin embargo, vamos a seguir con inspiración oriental después de tanto furor de los últimos días.

Por eso, me metí a ver qué están ofreciendo algunas marcas de moda que nos recuerdan a los paisajes de Japón, los cerezos, los kimonos, los cortes típicos chinos, o los textiles coreanos. ¿Te gustaría utilizar algunas de estas prendas?

Inspiración oriental: las propuestas

Mi recorrido comenzó con una diseñadora que es sinónimo de sofisticación y modernidad… al menos para mí, ja: Victoria Beckham.

Es que es increíble que cada pieza de sus colecciones me gustan, pero hoy vámonos con un par de vestidos que tienen toda la inspiración oriental del mundo y así lo describe ella misma: «The goldfish, a symbol of wealth and luck in China and Japan – and one of this season’s key prints-» (El pez dorado es un símbolo de riqueza y suerte en China y Japón -y uno de los estampados clave de esta temporada), afirma.

Otro vestido que me recordó mucho a los un qipaos (¿el cuello Mao te suena?) o vestidos tradicionales chinos fue este, pero no literal, claro. Hay algo de «In the mood for love» (película hongkonesa que se ha vuelto un clásico de amor) en atuendo.

Como segunda propuesta seguí con una tienda que está en casi todo el mundo: Zara. Y me enamoré de esta edición especial. Además de tener una tela que nos recuerda totalmente al oriente, la seda, el estampado también nos trae a la mente los paisajes y patrones de cualquier país asiático.

Este kimono -sobre un vestido hermoso- grita modernidad y Japón.

Y finalmente este kimono en pantalón, con estampado -con algodón o cerezos- y color del sol, me parece súper japonés también.

Después encontré la pasarela de otoño 2021 de Marc Jacobs y sin duda toda la estética es muy oriental, no solo las telas sino el styling de las -y los- modelos

Termino con una diseñadora clásica: Carolina Herrera. En su colección actual de prêt-à-porter encontré varias cosas que me recordaron a los vestidos hanbok (tradicionales coreanos) y quiero destacar este par. Ya sé que son cortos y modernos, pero de alguna forma me recordaron a esos pequeños moños y estética oriental. Eso sí, con mucho de los ochentas, ¿no creen?

Un vestido con los moños enormes también me recuerdan los kimonos… ¿soy solo yo?

Este me recordó una vez más a un qipao. Quizá por la tela y el corte súper femenino. Muy Herrera.

Yo amo, amo esta moda. ¿Te late a ti?