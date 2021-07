Mousse de yogur y mascarpone del Master Chef Ismael Zhu

Te comparto un delicioso postre que además ayudará a tu digestión… ¡si, sí existen! Este mousse de yogur, queso mascarpone y coulis de frutos rojos es creación del ganador de la segunda edición de Master Chef: Ismael Zhu y nos lo compartió en una clase de cocina virtual a la que tuve el placer de asistir desde mi casa.

Lo que me encantó de este postre y que me hace compartírtelo, son varios beneficios. Además de que es súper fácil, rápido, actual y no requieres horno; se sirve en vasito individual (o tarrito tipo Maison Jar) y eso es súper «sana distancia» en nuestros tiempos vividos. También aprecio que tú puedes graduar lo dulce según la cantidades que emplees de acuerdo a tu preferencia. Pero, lo mejor de lo mejor es que al ser un mousse de yogur, es vasto en probióticos, por lo que será un postre extraordinario que fortalecerá tu sistema inmune y promoverá tu salud digestiva.



Mousse de yogur con queso mascarpone y frutos rojos

2 porciones

Ingredientes:

100 ml yogur Activia Defense Arándanos, Frambuesa y sabor moringa

150 g de queso mascarpone

1 sobre de grenetina en polvo

80 g de frambuesa

10 g de azúcar

10 galletas

½ barra de mantequilla

5 g de menta

Utensilios:

1 sartén

1 licuadora

1 olla

2 bowl mediano

1 pala

1 vaso

1 colador

1 bolsa resellable de plástico

Recipiente para servir

Preparación:

En un sartén ponemos a cocinar nuestra frambuesa con 2 tazas de agua agua. Una vez que pasen varios minutos, licuamos la frambuesa hasta conseguir una mezcla homogénea y la colamos. Colocamos nuestra mezcla de frambuesa en una olla o sartén, agregamos los 10 g de azúcar y cocinamos a fuego bajo hasta conseguir la textura de un jarabe. Por otro lado, en un bowl, agregamos nuestro yogurt Activia defense Arándanos, frambuesa y sabor moringa, con el queso mascarpone hasta conseguir una mezcla homogénea. En un vaso con agua tibia mezclamos el sobre de grenetina y disolvemos. Vertemos la grenetina mezclada con agua previamente a nuestro yogur incorporado con el queso mascarpone y dejamos reposar de 10 a 15 minutos en el refrigerador. Por último, trituramos galletas hasta conseguir polvo de las mismas. Derretimos la mitad de la barra de mantequilla, la vertemos sobre nuestro polvo de galletas y mezclamos hasta conseguir un crumble o pasta dura.

Emplatado:

En un vaso colocamos nuestro crumble o pasta en forma de base, vertemos la mezcla de mousse de yogur y agregamos el jarabe por encima, se puede decorar con fruta fresca y menta.

¿Qué tal? maravilloso, ¿cierto? Compártenos tu creación taggeándonos en @kenarevista y #moussedeyogur

IG del chef: @ismael_zhu

Te dejo una nota con más y sencilla información sobre probióticos y prebióticos.