Nada de «me quiero enfermar»: Acciones poderosas contra la gripe

Comenzamos con los primeros síntomas que anuncian que un virus provocador de gripe nos quiere poseer. Estornudos, garganta raspadita, escalofríos… etc. Si lo primero que hacemos en decir «me quiero enfermar» ¡ya empezamos mal! Mejor te sugerimos acciones poderosas para echar el batallón contra la gripe y evitar que prosiga el resfriado.

Ordena tu organismo contra la gripe

A la mejor un médico va regañarme, pero siento que esta frase tan utilizada en nuestro país de «me quiero enfermar» no es un buen comienzo para luchar en contra de. Más bien parece que te entregas de lleno a los malévolos brazos del virus. Realmente, ¿te quieres enfermar? ¡claro que no! … no quieres. No te entregues de bruces a un cruel destino, cuida tus palabras. Así que en esos momentos de lo primeros síntomas mejor di(te) «No me voy a enfermar» y sobre todo, toma acciones al respecto dentro de estas primeras horas. ¡Ha comenzado la guerra!

Echa el batallón de actividades

¡Tápate!: cubre tu cuerpo, garganta, pies o manos. Vístete como si fuera invierno en NY. No importa, recuerda que las temperaturas altas matan los virus y bacterias. Es la razón de que se nos eleve la temperatura.

Asea tu boca y garganta. El virus de la gripa anda por ahí creciendo y reproduciéndose velozmente así que ¡dale! Lava tus dientes con enjundia y pásate el hilo. Haz gárgaras con un enjuage bucal que tengas a la mano y si no con bicarbonato y limón rebajados con agua. Tómate algún remedio de abuelita como el que te sugiero a continuación**.

Y descansa, deja que tu energía se centre en esa batalla y no en estar en cien actividades impertinentes en ese momento. Está de más que te diga que no fumes, no te enfríes ni desveles durante la guerra. Métete ya a la cama, duerme todo lo que puedas, desde lo más temprano que puedas acostarte. Hay guerras que se ganan dormidos.

**Bebedizo abuelo Emiliano (así lo bauticé)

2 limones (el jugo)

2 naranjas (el jugo)

2 dientes de ajo (triturados en trocitos)

2 cucharadas de miel de abeja

2 cucharadas de un licor caliente

Mezcla todo, tómalo al tiempo o un poco caliente (no hiervas nada). Bébelo relativamente recién exprimido, «no digo de Hidalgo», pero tampoco tardes horas para aprovechar las propiedades de los cítricos y el ajo, si gustas, mastícalo. Probablemente al terminarlo, vas a empezar a sudar, así que tápate y encámate como ya te dije.

¡Vick Primera Defensa!

La noticia sobre el nuevo producto contra la gripe y resfriado de Vick me impactó. Primera Defensa es lo que siempre quisimos todos en esos momentos cuando empiezan los primeros avisos. Es por lo que inventamos todo lo anterior. Este producto de Vick está Clínicamente probado para ayudar a detener un resfriado en sus inicios, sus 3 principales acciones son: ayuda a atrapar, inactivar y eliminar el virus antes de que se desarrolle por completo. Sugiere utilizarse cuando sientes los primeros síntomas como cosquilleo en nariz, estornudos y garganta irritada. También es para que aun sin síntomas, estás bajo riesgo de contagio por algún contacto. 3 a 4 sprayzasos en cada fosa nasal y promete eliminar el virus o bien, que no te pegue tan fuerte.



Vick Primera Defensa TM.

