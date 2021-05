El insomnio ocasional es una pesadilla que preferiríamos vivir soñando… ¡y durmiendo! Vueltas en la cama, mente que no para, pensamientos catastróficos. Intentos fallidos al leer un libro aburrido, tomar té cortado, contar ovejas, poner música en You Tube para conciliar el sueño…. y solo ves cómo sigue y sigue avanzando el reloj y cómo se acerca esa hora de despertarte… ¡pero tú… ya estás despierta!

*En un estudio realizado por P&G se arrojó que el 85% de los mexicanos sufrimos algún trastorno del sueño. Altísima cifra con 8 de cada 10 personas sufriendo estos problemas.

«Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada» Romeo Santos

Problemas del dormir

Dificultad para iniciar el sueño; la locura para conciliarlo.

Dificultad para mantenerlo durante la noche; cuando te despiertas en medio de la noche o madrugada, una o más veces.

Despertar más temprano de lo debido en la mañana: abres el ojo a las 5am y todavía no has cumplido tus 7-8 horas recomendadas.

Clasificación del insomnio

Episódico (agudo, corto plazo, ocasional): Los episodios duran un periodo menor a tres meses. Persistente (crónico, de largo plazo): Episodios que persisten más de tres meses. Recurrente (dos o más): Episodios en el plazo de un año

El insomnio ocasional

Los factores que lo producen pueden ser:

Estrés significativo

Malestar físico o emocional

Factores ambientales: ruido, luz, temperaturas extremas, etc.

Interferencias de los horarios normales del sueño: husos horarios, jet lag, cambios de turno laborales, etc.

Es el que nos atañe en este artículo, el insomnio repentino u ocasional, que es aquel que se presenta abruptamente como noches de angustia. Tras escuchar una horrible noticia, o al sufrir cambios radicales en la vida, tener un proyecto apremiante como una examen una presentación, también se sufre al estar atravesando un duelo o pérdida, también angustias financieras o incertidumbre en un tema significativo… son esas noches largas de las que hablan las canciones tristes… temas del corazón roto.

Soluciones para el insomnio ocasional

Bueno pues el insomnio tiene solución, al menos el ocasional, tiene una muy rápida y eficaz. Con esta nota no pretendo hacerme la médica ni la experta ni se trata de hacer el comercial del producto. Pero lo que sí pretendo son dos cosas.

La primera fue mostrarles la información obtenida del evento al que asistí (virtualmente) el martes 18 del presente, sobre un estudio serio acerca del insomnio, sus causas y sus clasificaciones.

La segunda es que esta pastilla presentada (no es considerada medicamento) para inducir el sueño en 30 minutos o menos, llamada NyQuilZ (con Difenhidramina) me pareció una buena opción que prometo probar y escribir sobre ello pronto (solo dejen que me vuelva atacar una noche larga). Además nos promete que no genera dependencia ni causa somnolencia al despertar…

Tania en la pijamada presentación para prensa de NyQuilZ

Así que bueno, como diría mi abuelita «ahí se los paso al costo«. Les seguiré informando.

*Con información del estudio presentado por P&G en el evento para prensa de NyQuilZ

