Pan francés Keto… ¡¿que qué?!

Con estas modas de la dieta Keto he leído y escuchado a muchísima gente que se vuelve fan. No es que me llame la atención hacerla yo, pero sé que existen productos muy buenos para satisfacer las necesidades de esta forma de alimentación y ¡me lancé a probar unos!

Me presentaron una marca que se llama SOLA, que son bajos en carbohidratos, veganos, algunos gluten free, keto friendly, apto para personas diabéticas, pre diabéticas y toda curiosa como yo, ja. Tienen varios productos como pan para hamburguesa, hot dogs y de caja. Este último fue el que probé y no les quiero decir qué bueno estuvo.

Así que como sí es algo que apruebo y que comprobé -porque luego muchas cosas no las probamos de primera mano- ahora les dejo una receta que se ve deliciosa y que se puede hacer con este pan. ¿Listas para una receta keto?

Para 4 porciones de pan francés Keto

INGREDIENTES:

⭐ 2 huevos

⭐ 1 cucharadita de canela

⭐ 1 pizca de nuez moscada

⭐ 1 cucharadita de extracto de vainilla

⭐ 95 g de endulcorante (de preferencia a base de eritritol y fruta del monje)

⭐ 120 ml de media crema o crema espesa

⭐ 120 ml de leche de tu preferencia

⭐ 8 rebanadas de pan SOLA de tu preferencia (yo les recomiendo el de caja con granos)

⭐ 1 cucharada de aceite para cocinar

⭐ 1 cucharada de mantequilla sin sal

PREPARACIÓN

En un bowl grande, mezcla los huevos, la canela, la nuez moscada, la vainilla, el endulzante, la crema y la leche hasta que se genere una mezcla homogénea y el endulzante se haya disuelto por completo. Introduce el pan en la mezcla y déjalo remojar durante 5 minutos. Calienta a fuego medio el aceite y la mantequilla en un sartén. Retira el pan de la mezcla y elimina el exceso; colócalo en el sartén y cocínalo hasta que obtenga un color dorado de ambos lados. Retira el pan del sartén y colócalo en un plato con una toalla de papel para absorber el exceso de aceite.

Puedes hacerlo más delicioso con crema batida, chocolate, mermelada o lo que tú quieras.

La marca se vende en hazketo.com, City Market, Fresko, algunas La Comer y varias tiendas Healthy de todo el país.