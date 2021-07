Pareja: mereces a alguien que… ¡te respete ante todo!

Siempre estamos buscando la pareja perfecta, esa que cumpla con las expectativas del mundo. Muchas veces ponemos como patrón de búsqueda un compañero que nos de estabilidad económica, pero lo más importante e ideal es buscar a alguien que, ante todo, nos respete por lo que somos y tenemos.

Soy de las que piensa que nos criaron como princesas, y no es que culpe a Disney por llenarnos la infancia de fantasía y magia… Atrás quedó eso de que llegará el príncipe encantador a resolvernos la vida. Eso solo le pasó a Kathe y Megan… y vean que esta última no disfruto vivir en el castillo. Lo esencial, para sentirte bien, a plenitud y amada, principalmente por ti misma es que te exijas y le exijas a la vida es alguien que te complemente y te impulse a ser mejor.

Pareja sana, ¿relación feliz?

Nacimos para ser felices, no perfectos. Decir, que una pareja es sana se asocia con que todo es perfecto y no lo es. Como todo en la vida, en las parejas existen acuerdos y desacuerdos, fortalezas y debilidades, bueno y malos momentos. Si en realidad todo fuera perfecto, hasta caería en lo aburrido. Lo que siempre debe prevalecer es el trabajo en equipo y consiente. Donde ambas partes den lo mejor de sí para lograr un equilibrio perfecto.

Se dice fácil pero no lo es. Lograr el equilibrio en la pareja es trabajo diario, no es de la noche a la mañana, pero sí se puede si ambos cuentan con la suficiente madurez y amor para salir adelante.

Mereces una pareja que…

Valore toda tu esencia, que se entregue a ti por completo, no a medias. Pero primero y esencial: ¡Valórate! Es la clave para poder pedirle al universo lo que necesitas en tu vida. Cuando te amas profundamente y te respetas como mujer puedes exigirle al mundo lo que deseas. Pero siempre ten en cuenta: mereces tener a alguien a tu lado que...

No te mienta ni oculte cosas

Así como tú con la otra persona. La sinceridad y transparencia es uno de los principales valores que deben predominar en una pareja. Para que la relación perdure en el tiempo deben ser siempre leales con sus palabras. Ocultar o mentir solo hace que la relación se deteriore y que tú como persona te sientas burlado por el otro. Como ser individual no puedes permitir que venga otro, en este caso tu pareja, a debilitar la confianza que sientes por él. Lo que hará que cada vez que lo desee hacer, te lo haga.

Te motive a ser mejor

Siempre he pensado que una de las mejores cualidades de una pareja es cuando uno siente admiración por el otro. Es ese plus o valor agregado que nos impulsa a mejorar. Qué bien se siente cuando compartes tu vida con alguien que siempre está ahí haciendo porras para sigas logrando tus sueños, metas y propósitos de vida. Eso es lo que necesitas. Compartir con una persona que siempre te motive hasta en los días más grises. Seguramente no quieres menos de eso.

Que no te haga dudar de la relación

Este es uno de los puntos más importantes de la relación. A veces creemos que por solo llenarnos de palabras bonitas todo está marchando bien. Pero en el primer desacuerdo se acaba la ilusión. No puedes permitirte estar con alguien que te quiera a su forma y medida. Hay parejas donde el amor se profesa como el estado del clima: Cambiante. Un día todo bien y al otro ni existes. No es posible que permitas que cuando pase alguna diferencia se cambie el modo de llevar la relación o expresar sentimientos. De crear desconfianza, anular y dejar sobre entendiendo que estoy molesto y con ignorar crees que es la solución. No mereces eso, repito, mereces más.

Quien realmente te valora, jamás te hace creer que lo más que mereces es un amor a medias y que es normal no ser una prioridad.

