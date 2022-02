Una buena idea para seguir sobrellevando la cuarentena es maratonearse no una saga ni un actor sino un estudio completo. Hoy vamos a ver opciones de A24, una empresa cinematográfica estadounidense que nos ha regalado joyas muy comentadas como Midsommar, que es todo un espectáculo de color, pero también un poco subida de tono.

Lady Bird

Hay algunas pelis para toda la familia y otras no tanto, dependiendo de tus preferencias. Acá te dejamos algunas con una buena receptividad y sin distinción de categoría. La primera es Lady Bird, que narra la nueva vida de una chica con mucho carácter y personalidad. Podemos ver la evolución tanto de su personaje como el de su madre, en una historia real de la que podemos encontrar en la vida diaria.

Midsommar

Y es que no podía faltar. El festival, las flores, la… interesante trama. Un grupo de amigos se adentran en un pequeño pueblo con festividades pintorescas donde todo parece estar bien, hasta que comienzan a ser arrastrados a lo que parecen ser ritos de una especie de secta que, en definitiva, acaba muy mal. Una película de terror poco convencional no recomendable para niños.

Uncut Gems

Una película de A24 que resalta por el papel de Adam Sandler, ya que no es lo usual del comediante. Aunque estamos acostumbrados a verlo en papeles de risa, su actuación como protagonista en diamantes en bruto no estuvo nada mal. Para muchas personas una de las 10 mejores películas del 2019 que necesitas ver… pero te advertimos, no es para todos ya que es muy violenta.

El Faro

Una película en blanco y negro basada en un cuento de Edgar Allan Poe. El terror psicológico de la trama y la ausencia de color, ayuda a crear un ambiente de tensión con personajes que no soportan la cercanía del otro. Una película con su toque de ficción y un Robert Pattinson como protagonista que merece ser admirada como la obra de arte que es. Otra que no será para todo mundo, pero muy interesante y con actuaciones fantásticas.

Lamb

De sus últimas producciones y una de las más esperadas del año pasado. Lamb cuenta la historia de un cordero adoptado por unos granjeros ansiosos por crear una familia. Lo que pareció una bendición termina por ser una maldición que amenaza con destruir su paz y su vida.