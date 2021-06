¿Por qué es relevante que ya no haya «ángeles»?

Se convirtieron en sinónimo de seducción, sensualidad y sí, status; las ángeles de Victoria’s Secret fueron siempre polémicas y a la vez, deseadas. Aspiracionales, le llaman en el mundo de la publicidad.

Pero, ¿realmente funcionaba?

Una marca hecha para los hombres

Sin duda Victoria’s Secret tiene una historia muy exitosa: una pareja de esposos fundan una tienda de lencería y generan deseo. Deseo hacia las modelos y hacia las prendas. Todo dice sexo, seducción… todo dice HOMBRES.

De hecho, se tardaron. Hace un par de años dejaron de hacer su icónico desfile de súper modelos, las llamadas ángeles, en busca de reforzar la marca ante la audiencia femenina. Y es que esa audiencia (a la que se suponía le hablaban) estaba cambiando. El feminismo ya no es solo una palabra, es un verbo casi casi. Es una cotidianidad. Es una cultura, es una realidad.

Las mujeres de muchas edades y de muchísimos países nos hemos unido en sororidad y en empatía. Gracias a los medios, las redes y mujeres valientes que han salido a denunciar, el movimiento se ha fortalecido y esparcido exponencialmente. El #Metoo abrió la puerta a nivel mundial, pero también el activismo de body positive, la aceptación de los cuerpos diversos (y diversos, ambos sentidos incluidos), las modelos de talla grande y las atléticas, las mujeres reales (y «reales») en Instagram y Tiktok, han abierto la conversación.

No es raro escuchar a chavitas de 15 años hablar de «buscar sitios seguros para las mujeres» o ver en películas y series de Netflix que se habla de consentimiento y de «mi cuerpo, yo decido». Las mujeres somos diversas y estamos cansadas de que nos digan cómo tenemos que lucir, qué tenemos que usar y hasta cómo tenemos que vivir.

El CEO de Victoria’s Secret, Martin Waters, afirmó que se tardaron mucho en reaccionar… en empezar a escuchar lo que las mujeres querían en lugar de hablarles a los hombres.

Mujeres, no ángeles

Si husmeas un poco en la página de la marca, encontrarás mujeres normales en sus trajes de baño o ropa interior.

Mujeres como tú y como yo: con nuestros estómagos flácidos, celulitis en el trasero, busto caído o pequeño o muy grande, lonja del bra en la espalda… Y lo más irónico es que las tiendas de Victoria’s ofrecen una gran variedad de tallas y diseños, lo que no sucede con cualquier marca en México. Es más, la asesoría personalizada de las agentes de ventas te brinda copas de casi todos los tamaños hasta que quedes satisfecha.

Copas a, b, c, d, dd, ddd… Cosa que no ves en casi ninguna otra tienda de centro comercial. Créanme, las he buscado.

Por eso, una tienda en donde la mujer se siente atendida (claro, si tienes para pagarlo, que esa es otra historia), tenía una publicidad en la que la mujer no se sentía ni atendida, ni escuchada ni tomada en cuenta.

Y finalmente reaccionaron.

Adiós ángeles, hola Colectivo VS.

«Estamos felices de presentarles a un grupo súper diverso de mujeres que tienen una meta en común: el cambio positivo», dice la marca.

Ahora, ¿cómo será la participación del Colectivo con la marca? Es algo que tendremos que ver. Pero mientras, te presento a las mujeres increíbles que la conforman.

Con 49 años ha vivido una vida en reflectores en su natal Inglaterra, y luego en EUA, ya que desde los 90s ha sido una popular presentadora. Amanda es periodista, conductora, fotógrafa, activista de la igualdad y creadora de la red Girlgaze. Ha entrevistado a muchísimas personalidades y escrito libros diversos. Es mamá y según sus propias palabras: hace tantísimas cosas que ya no sabe qué no hace.

Girlgaze es una red en la que se conectan negocios (a escala global) con creativas mujeres y personas no binarias para que hagan equipo. Además, les proveen soluciones a sus negocios y diversos recursos.

Es una mujer que ha sido súper sexualizada, minimizada y ha vivido el machismo de diversas maneras, pero aún así, ha salido victoriosa.

Es una modelo refugiada australiana, originaria de Sudán del Sur, y modelo súper exitosa. La segunda modelo de color en haber vestido un traje de novia de Chanel y sí, es una modelo que ya está en las grandes ligas. Pero también apoya la salud emocional y mental y no olvida su propio proceso.

En una carta que se escribió a su yo de seis años y publicada en Vogue, Adut describe en pocas palabras lo fuerte que fue irse de su país. «A los seis años recibí lo que creí que era al mismo tiempo la mejor y la peor noticia de mi vida: que mi familia y yo habíamos sido aceptados como refugiados y nos mudaríamos a Australia». Esta carta es sumamente emotiva, además de que nos presenta la sensibilidad de la ahora mujer de solo 21 años.

Valentina es la primera modelo abiertamente trans que se unió a la marca hace un par de años y también que ha estado en la famosísima Sports Illustrated de traje de baño. Tiene 24 años y nació en Brasil. Está súper comprometida a hablar sobre la violencia y asesinatos hacia la comunidad LGBTQIA+… en especial a l@s trans.

Ha formado parte de varios foros para hablar del tema, junto a personalidades como Barack Obama y Taylor Swift.

Al principio de su carrera se enfrentó al rechazo de la industria en cuanto se enteraban que es trans. «Ser trans es encontrarse con frecuencia con una puerta cerrada al corazón de la gente. Es enfrentar a menudo rechazo familiar, acoso escolar traumático y muy limitadas oportunidades profesionales dignas», declaró a Vogue en una entrevista.

La campeona dos veces del mundo como líder del equipo de futbol femenil de Estados Unidos (no Americano, futbol, como se conoce en todo el mundo, claro). Así que es una gran deportista. A los 35 años también ha sido una dura crítica de la marca antes a la que señalaba como patriarcal (y suena a que tiene razón) y es una gran activista del movimiento LGBTQIA+.

Tiene el Balón de oro en 2019, no cualquier cosa. Y al momento de recibir este galardón aprovechó -como siempre- para alzar la voz.

Megan representa la diversidad, la empatía, el girl power, el talento y la valentía para ir por tus sueños y alzar la voz por l@s demás.

Esta chica de 17 años que es esquiadora acrobática china/estadounidense, ha ganado varias medallas. Y aprovecha sus plataformas para promover el deporte entre mujeres.

Es muy joven aún, pero representa a la mujer actual, con ganas de cambiar el mundo y su propia realidad.

Paloma es una modelo de 29 años «talla extra» que es activista de body positive, es decir, normalizar cualquier tipo de cuerpo y promover el amor a nuestras formas. «Quiero ver mujeres de cuerpos más grandes, de piel oscura, personas discapacitadas y todas las identidades que han sido dejadas de lado», comentó a el periódico El País.

En su sangre hay una mezcla de razas y ha sufrido discriminación por ello, además de por su peso, y ahora es «la modelo de los maniquís» de tallas más grandes.

Fue descubierta por sus redes sociales, cuando la dueña de una marca de cosméticos la invitó a ser su imagen. Paloma confiesa que el sentirse parte de ese mundo lleno de glamour, «parte de…» fue importantísimo y era muy congruente con su lucha por eliminar estereotipos de belleza.

Definitivamente, polémica, no solo por haberse casado con uno de los Jonas mucho más joven que ella, sino por haber pasado del modelaje a ser Miss Mundo, luego a actriz y activista. Como actriz de Boollywood fue víctima de muchos acosos y machismo, situaciones que relata en su biografía «Unfinished». Vivió discriminación racial cuando se mudó para estudiar a Estados Unidos, en una «América muy blanca», los niños le decían que tomara su elefante y se regresara a su país. Terrible.

Es una de las embajadoras de buena voluntad de Unicef, además de que fundó una fundación en pos de la salud y la educación.

Para ella, el apoyo de su familia fue fundamental porque hacían sentir que su opinión importaba. Y así, va por la vida haciendo sentir a otr@s que su opinión importa y la representación, también, como estas nuevas ángeles de Victoria’s Secret.