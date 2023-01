Que si no te gusta lo que hace, lo hace muy rápido o muy lento… ¿Qué significa realmente ser malx en la cama? De seguro la respuesta ni te la imaginas.

No te gusta lo que hace

Ser malo o mala en la cama no es que la otra persona haga algo que no te gusta. Esta persona probablemente crea que lo que hace está bien o te gusta porque ha tenido un feedback positivo en otras ocasiones. Por lo tanto, ¿es malx o simplemente no son tus gustos?

El concepto está mal

Imagina toda esa polémica sobre tal persona que se formó con base en lo malo o mala que es en la cama. Puede que, quién difundió tal rumor nunca tuvo una buena comunicación o simplemente le dijo que todo estaba bien cuando la realidad no era esta. O bien, quizá no lo dijeron pero, justo eso: no se lo dijeron a la persona: «esto no me gusta», «prefiero esto».

La mala comunicación puede arruinar muchas cosas o llevar a mucha confusión.

¿Cómo cambiar esta situación?

Comunica lo que te gusta, lo que quieres que haga y al mismo tiempo comunica lo que quieres hacer. Introducir una nueva técnica sin consultar es también una mala práctica. Nunca sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Por lo tanto lo más importante siempre será la buena comunicación

Otros aspectos

La comunicación en una práctica física no lo es todo, también debes acompañarle en el clímax, hacerle sentir que estás ahí y que todo estará bien es igual de importante.

Tener aseo personal es importantísimo, ya que los sentidos son los que pueden prender o apagar.

Ser abierta y abierto a recibir «críticas» también es importantísimo, ya que si nos lo tomamos personal no vamos a mejorar la práctica sexual con esa persona… porque cada una de nosotras tenemos gustos y hasta zonas erógenas distintas, ¡no des por hecho que todo lo sabes!

Lo mejor será que lo que ocurrió entre la persona y tú quede entre ustedes. Pero antes de acusar a alguien de ser malx en la cama, asegúrate de que hubo una buena comunicación y si, aun así no cumplió tus expectativas, a esa persona solo le queda mejorar para hacerlo mejor en un futuro. Recuerda que es muy raro que la primera (o primeras veces) sean un éxito: la práctica hace al maestro.

¿Alguna vez habías pensado en ello?