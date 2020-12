No tiene que ser solo para Navidad, también para el cumpleaños o con cualquier pretexto.

Aquí van ideas para las cinéfilas o los amantes del cine, ¡algo especial para ellos!

Un proyector

¡Una gran idea! Estos aparatos se conectan a las computadoras o hasta a los celulares y se proyecta en grande la peli favorita. La verdad sí es como una fantasía de cualquier cinéfilo, solo por la experiencia.

Palomera de aire caliente

Estas palomeras con diseño moderno o vintage, son una maravilla. Yo tengo una que cuando se me antoja, uso. La verdad no saben igual que las de microondas, pero con poquito maíz palomero la haces para todo el año (ja).

Tazas de películas

Aquí hay una gran variedad de productos, ya que hay desde las que traen frases o las específicas de su film favorito. En internet encontrarás la adecuada, ¡sin duda!

El póster original

Bueno, o una réplica. Las cinéfilas o cinéfilos amarán este detalle. Puedes regalarlo enmarcado o para enmarcar, y entre más raro sea, ¡mejor!

Estos los puedes encontrar en bazares, en las tiendas que están en la Cineteca Nacional, en clubes cinematográficos, o bien, online.

La banda sonora

Ok, ok, seguro que ya la tiene en Spotify, pero es un gran detalle. Y, por supuesto, si no tiene la película en físico, ¡¿qué esperas?! Será un gran regalo. Ojo, primero averigua si tiene reproductor de blu-ray antes de comprarlo, claro, si no, DVD es la opción.

Suscripción anual

Este sería un GRAN regalo. Puedes elegir la plataforma favorita: Mubi, Filminlatino, Prime Video, Disney+, HBO, incluso Netflix. También podrías darle un pase anual para ir al cine o rentar en sitios como Google Play o Cinépolis Klic. Las cinéfilas estarán fascinadas con este regalo.

Como verás, hay opciones, ¡no hay pretextos para no dar súper regalos navideños bien pensados!