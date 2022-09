Como bien sabemos, la zona de confort es cómoda y salir de ahí es muy difícil para muchos. Aun así es muy importante hacerlo de vez en cuando para poder crecer como persona. En esta ocasión sal de tu zona de confort social con estos pequeños retos que realizaras uno por día. Esto te ayudará a conocer gente nueva y crear vínculos más fuertes con tu círculo cercano.

Día 1: ¡Toma la iniciativa!

Comienza la semana con buen pie, tomando la iniciativa de tener una conversación. Puede ser una pendiente, o alguna random, lo importante es que te contactes con alguna persona con la que desees hablar de hace un tiempo. No dejes para otro día lo que puedes hacer hoy, ya sea en persona o por video llamada, ¡hazlo ahora!

Día 2: Acepta esa salida

A lo largo de la semana, de seguro tienes un par de invitaciones a salidas. Puede que rechaces un par al no ser tu ambiente, pero por eso mismo deberías intentarlo. ¿Cómo sabes que no es lo que quieres si no lo intentas? El día de hoy acepta una salida improvisada –o crea una incluso- con tus amigos.

Día 3: Detalles random

Da un detalle a la persona que desees. Puede ser algo que mucho significa para la misma, algo que te recordó a elle o simplemente un detalle sin justificación. Lo importante es demostrar que el cariño sigue intacto y que, constantemente piensas en él/ella.

Día 4: ¡Sonríe!

La sonrisa es una de las puertas del alma y tiendes a lucir socialmente más accesible si tienes un rostro afable. Sonríe un poco más de lo normal el día de hoy.

Día 5: Salida contigo misma

Ve a un lugar bonito que hayas deseado ir hace mucho. Puede ser un museo e incluso un café. Lo importante acá es estar presente y receptiva ante cualquier posible contacto social. Evita el teléfono y céntrate mucho más en el ambiente y las personas a tu alrededor.

¿Intentarás este reto de 5 días para salir de tu zona de confort?