Sabemos que los propósitos de año nuevo son personalizados y algunos se repiten en la lista de cada una. En vez de hablar del gym o un trabajo soñado, ¿por qué no enfocarse en algo más? Descubre estos propósitos de salud mental 2023 para incluir al año entrante.

Háblate bonito

¿Cuántas veces te has descubierto diciéndote cosas negativas? La autosugestión es más importante de lo que crees y si constantemente estás diciéndote cosas negativas, le darás un mensaje a tu subconsciente de que eres insuficiente. Corta ese mal hábito para este nuevo año y ten presente siempre, su alternativa más positiva.

Practica el autocuidado y el amor propio

Desde tus pensamientos hasta lo que comes y cómo te vistes. El amor propio no es solo el skincare es verse y sentirse bien en todos los aspectos, es cuidar de ti desde dentro hacia afuera. No eres frívola por querer lucir bien siempre ni tampoco tienes que aceptar menos de lo que tu deseas en tu vida. Corta con personas negativas y permítete brillar.

Conecta con tus emociones

No las bloquees, no te cierres a no sentir nada. Al contrario conecta con ellas, entiéndelas y acéptalas porque son parte de ti y al negarla te negarás a ti también. Aprende de ellas y cultiva la inteligencia emocional. Permítete sentir pero no te dejes llevar por tus emociones sino utilízalas sabiamente.

Establece límites

Esto es algo que a muchas se nos dificulta. Puede que te avergüence colocar limites o temas porque te dirán cosas como “no aguantas nada, todo era en broma” pero quien realmente te quiere no te hará sentir mal por expresarte. Muchas veces las personas no saben que te están hiriendo y esto se debe muchísimo a la falta de comunicación. Si después de esto no respetan tus límites, simplemente no es alguien que vale la pena tener a tu lado.

No le temas a terapia

Una palabra tan simple, que está de moda y aún es muy temida. No tengas miedo a romperte porque es lo más sano y sólo así aprenderás a reconstruirte y esta vez de la mejor manera. La terapia te ayudará a sanar y seguir adelante a pesar de las malas situaciones. No te estanques y mantente abierta a recibir ayuda porque no siempre puedes con todo tú sola.

Agradecimientos

La gratitud y afirmaciones están muy de moda. No necesitas creer en una clase de deidad divina ni seguir un formato establecido. Con tan solo estar agradecida por las cosas buenas que tiene tu vida estarás llenándote de buenas energías desde el comienzo del alba. Cambia esos pensamientos limitantes y deja de ver solo el negro, aprende que también existe el blanco y aunque no lo veas o lo des por sentado, este también está allí.

¿Qué te han parecido estas ideas para cuidar de tu salud mental 2023?