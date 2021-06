Por los beneficios de un deporte de alta demanda física y el contacto con el curativo mar, el surf se presenta como un potenciador de la salud corporal y psicológica. Y, lejos de lo que pareciera ser culturalmente, el surf es muy de mujeres.

Surf y mujeres

Como todo deporte (extremo y no) en algún tiempo también nos relegaron del surf a nosotras tras la colonización europea. Las mujeres entonces, observaban las competencias y demostraciones exclusivas varoniles desde la baranda. Contrariando sus verdaderos orígenes; en los pueblos polinesios, surfeaban lo mismo hombres, que niños, que mujeres y las leyendas originarias hablan de surfistas de la realeza, incluyendo a diosas y dioses.

«De hecho, los historiadores de la antigua Polinesia reconocen que eran las mujeres las que parecían tener el mayor reconocimiento por su habilidad, gracia y aplomo como surfistas.» Watsaysurfschool.com

Hoy el surf vuelve a ser un deporte incluyente. Que no relega mujeres ni menores de edad, que se ha visto adaptar bien a algunas capacidades diferentes o ante la falta de alguna extremidad con las herramientas adecuadas. ¡Y hay grandiosos representantes en todas las modalidades!

Nadie exige volverte una competidora profesional, es un deporte al que te puedes acercar como hobbie y llegar hasta donde desees. Para comenzar, sí recomiendo tomar clases profesionales. Es mejor para ser instruida y protegida de los riesgos que conlleva, como todo deporte marítimo y extremo.

Disfrutarás de las olas, de estar en el mar, de aprender habilidades nuevas con todo un mundo y lenguaje propios, descubriendo lugares paradisiacos, de mover tu cuerpo y gobernar una tabla. Y que la playa tenga mayor sentido que tirarte a tomar una piña colada. (¡que ese no lo pierde dtm!)

Yo siempre admiré desde la baranda a los hombres surfear, babeaba por muchos de ellos en plan fan. Un día, en vez de perseguir surfers, me decidí a perseguir mis propias olas. Busqué tomar lecciones en una escuela de surf en plan serio, sin esperar a que «mis novios» (además novatos también) me dijeran cuándo, cómo y dónde. Practiqué mi independencia y me convertí en mi propia surfer… y ahí la llevo… en construcción ;P Además es un deporte que no es celoso con las edades para comenzar, ¡solo con la actitud!

Aporta grandes beneficios a la salud

Coordinación Equilibrio Fuerza Resistencia Desarrollo muscular; sobre todo del tren superior del cuerpo Aumenta la capacidad cardiorrespiratoria Incluye todos los beneficios del contacto constante con el agua de mar; como la limpieza de las fosas nasales, disminución en afecciones dermatológicas como la psoriasis y el aumento de vitamina D. Disminución del estrés, la ansiedad y la depresión, debido al aumento de endorfinas. Concentración y focalización. Expertos españoles aseguran que disminuye el dolor producido en la fibrosis quística.

En México hay montones de playas perfectas para todo tipo de niveles, desde principiantes hasta las olas más pros. Tanto así que Puerto Escondido en Oaxaca y otras playas han albergado campeonatos internacionales de mayor relevancia en materia de surf. Además de que las y los surfistas más premiados del planeta consideran nuestro país, uno de los puntos más relevantes en la materia.

