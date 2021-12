Recientemente volví al teatro (¡¡¡yeeeiii!!!) a ver la obra musical “The Prom”, cuya trama está basada en un hecho de la vida real: la fiesta de graduación de una escuela se cancela porque una alumna –lesbiana– quería asistir con su novia.

Esto fue hace una década (en Misisipi, EEUU) pero, muy a mi pesar, casos parecidos se han seguido presentado a lo largo y ancho del planeta hasta el día de hoy 🙁

Pero volvamos al musical… que, por cierto, se presentó en Broadway con gran éxito. Ya hasta película de Netflix y libro tiene, ¡todo el kit!

La obra se presenta en el Centro Cultural Teatro 2 y dura 2 horas y media. Ahí mismo puedes adquirir el libro, entre otros artículos más.

UNA OBRA DIVERTIDA Y CON MENSAJE

Con actuaciones espectaculares, bailes llenos de energía, canciones pegajosas, una orquesta en vivo súper talentosa, un guión 100% tropicalizado (aunque el original es gringo, la adaptación es fabulosa) y unas puntadas que te harán reír a carcajadas, “The Prom” quiere mandar el mensaje –poderoso y polémico– de que “Amor es Amor” sin importar sexo, género, edad, nivel social, económico o cultural.

¿Quiénes actúan en esta obra? Los actores alternan funciones, pero ellos son: Susana Zabaleta, Óscar Carapia, Majo Pérez, Mauricio Salas, Guana, Gerardo González, Brenda Santanbalbina (¡qué preciosa voz tiene!), Esteban Provenzano, Marien Caballero, Beto Torres, Samantha Salgado, Daiana Liparoti y Anahí Allué (a mí me tocó con ella y personalmente es la única “ventana de oportunidad” que tiene la obra; cuando canta no se le entiende casi nada y se pierde el hilo).

Yo que fui bailarina en mi juventud, ¡¡¡amé las coreografías!!! Además las canciones son súper pegajosas, ¡seguro sales cantando de ahí!

Algo que me llamó mucho la atención –porque me encanta hablar de este tema– es como aunque “Emma” y “Alessa” son lesbianas, una está muy centrada en su energía masculina y la otra en su energía femenina. Incluso van al baile, Emma de frac azul y Alessa de vestido rosa. Se oye a cliché, pero esto de las polaridades es real y me gusta que lo resalten.

Los precios de los boletos van desde los $500 hasta los $2,000 pesos.

En cuanto al mensaje, algo que me encantó es que se explica porqué la señora conservadora y mega bully no quiere aceptar la orientación sexual de su hija. No te la quiero “spoilear”, pero esta escena de verdad me conmovió porque yo no creo que ninguna mamá quiera, a propósito, ser mala madre. Creo más bien que nuestras creencias nos juegan una mala pasada y acabamos lastimando a los que más nos quieren, PERO NO A PROPÓSITO. Siempre que escarbamos un poquito vemos que debajo de esa acción “fea” o “mala” hay más bien miedo.

Y por supuesto que es un miedo vencible, pero sólo una vez que se hace consciente. Además digamos que no es sólo decir “Me da miedo que mi hija sufra”, sino ¿qué pasa si sufre?, y sobre todo, ¿qué me pasa A MÍ si ella sufre? ¿Qué creencias limitantes hay debajo y cómo las puedo reemplazar por otras creencias más expansivas? Esas son las preguntas poderosas que nos van a ayudar a construir un nuevo y mejorado “yo”, y a la larga esto es lo que nos permitirá relacionarnos con los demás de una manera más sana.

Así que, ya sabes, si tienes ganas de volver al teatro con un musical que promueve el amor en todas sus caras, formas y facetas, “The Prom” es para ti.