Aunque el cambio de look es muy común en comienzos o fin de año, es perfecto en cualquier época o cuando lo necesites. Descubre los teñidos impuestos por celebridades y las tendencias actuales en estos tintes de cabello 2022.

Rosa

Cada año podemos ver un tono distinto de rosa entre colores fantasía, como el tan codiciado rose Gold de unos años atrás, color que reinó en muchos aspectos de la moda e incluso la decoración. La novedad de este rosa es que puede ser un tono tan pastel o tan vivo y fresa como tú lo desees.

Azul

El tono rey de Karol-G no podía faltar y es que cada vez son más las mujeres que se suman al cabello largo y azul como el de la reggetonera. Aunque parece que Karol no puede dejar este color y es lo primero que se nos viene a la mayoría al leer melena-larga-azul, Kylie Jenner (aunque más corto) y Kim Kardashian también han hecho de las suyas en el pasado con este tono, pero ahora es la cantante quien lo trae a la vida.

Rubio Platino

El rubio platino de Billie Eilish es una obra de arte, casi parece la Marilyn Monroe de nuestra época. Jamás se ha visto un acabado tan perfecto y tan natural como en la artista y aunque es un tono difícil de mantener, Billie lo hace parecer sencillo e invita a intentarlo, a lanzarse de cabeza hacia este precioso look.

Pelirrojos

El marrón cobrizo y el pelirrojo intenso, más naranja que marrón son los tonos del momento. Podríamos decir que el primero es para quien busque un look no tan radical y desee quedarse en la seguridad de un tono que le va bien a todxs. La segunda es para fregonas, para las que no temen al éxito sin saber lo que le depara, además que parece ser un color muy utilizado en influencers.

¿Te atreverías a intentar estos tintes de cabello 2022?