De un tiempo para acá veo que pululan los difusores de aroma con humidificador que tienen muchos beneficios… pero uno de ellos viene acompañado de los famosos aceites esenciales.

Pero vayamos por pasos.

¿Para qué funcionan los humidificadores/purificadores de aire?

Vemos que hay de distintos tipos en el mercado, pero pueden tener varios beneficios:

Difusor de aroma sin necesidad de calor: genera ambientes deliciosos además de que con la aromaterapia con aceites esenciales se puede disminuir el estrés.

Purifican el aire cuando tienen iones negativos.

Aumentan el flujo de oxígeno gracias a que el aire está más limpio.

Humidifican el aire: esto es muy útil cuando hace calor, cuando hace frío y cuando se utilizan aires acondicionadores, ya que puede resecarse nuestra piel.

Ahora, ¿qué aceites esenciales elegir para nuestra vida cotidiana?

Depende de lo que busquemos. Los podemos elegir en gotitas para nuestro humidificador, o en roll on previamente diluidos para que sean más gentiles con la piel delicada (sí, también pueden usarlos niñas y niños).

Hay mezclas o solo aceites esenciales puros de un solo ingrediente, ¿qué elegirías tú?

Por ejemplo, para mi humidificador yo utilizo mezclas de flores o los más sencillos de naranja, árbol de té o el de hierbabuena. La novedad es Damiana, el aceite esencial mexicano con propiedades restauradoras, revitalizantes y estabilizadoras. Solo aplicas unas gotitas al agua del aparato, lo conectas y listo.

Pero si vamos por mezclas en roll on o gotas para funciones específicas, aquí las combinaciones de aceites esenciales nos brindan una fragancia increíble, además de otros beneficios que se generan gracias a la combinación tal o cual.

Mis 5 mezclas favoritas de aceites esenciales

Fue difícil pero aquí van mis favs utilizadas actualmente:

Tamer de doTERRA: Aroma dulce -deli- y para mí, destaca la mezcla de hierbabuena y coco. Es calmante y contribuye a que se alivien los mareos (recomendado para viajes).

Calmer de doTERRA: Aroma predominante a lavanda. Relaja por lo que es perfecto para poner en las plantas de los pies, palmas de las manos y en la nuca para antes de dormir.

31 herbs de Just: Conocido como «óleo 31» me ayudó muchísimo a respirar mejor durante mis días de constipación por Covid-19. Así que será igual con gripes. Aroma predominante: mentol. Ideal para dolores de cabeza y musculares, pero también para la congestión, como les decía. Este se puede combinar de maravilla con Eucasol, también de Just.

Brave de doTerra: Aroma predominante a naranja. Como es más fuerte que otros, tiene el poder de energizarte y vigorizarte, por lo que contribuye a mantener el ánimo arriba. La marca dice que «controla los sentimientos ocasionales de estrés y ansiedad, mientras promueve la confianza, el valor y la convicción», ideal para cuando nos sentimos bajoneados o tristones.

Thinker de doTerra: Es el más sutil, casi imperceptible para mí, pero con las propiedades mágicas de relajarme y ayudarme a concentrarme. Aroma predominante: Vetiver, aunque muy ligero.

¿Ya los conoces? Si usas, recomiéndanos tus favoritos y compártenos por qué lo son.