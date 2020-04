A muchas nos intimidan los delineados de ojos: esos cat eye tan perfectos. Y este año se enloqueció el asunto, no solo queda en eso, los gráficos en los ojos son tendencia. ¿Y si lo practicamos?

Inspiración en delineados de ojos

Empecemos con algo aparentemente sencillo: solo es el trazo con un crayón o delineador blanco. Y digo aparentemente sencillo porque lograr que nos quede así, tiene su magia.

Podemos ponerle un poco más de trazo y un color inesperado… ¡amarillo!

Podemos intentar uno un poco más clásico, pero con un tono que contraste con la piel. Perfecto para una selfie.

Para algo más pro, podemos dar movimiento y utilizar dos colores, uno más sutil que resalte lo demás (el blanco, dentro de la línea de agua).

Para párpados amplios, puedes aprovechar al 100 ese espacio para crear lo que se te antoje.

Para el mismo tipo de ojos, este es muy sencillo.

Algo más loco son las «lobster lines», como las llama la maquillista Jo Baker en su cuenta de Instagram.

Si quieres un maquillaje más completo, en el que tus trazos destaquen, mira este video.

¿Qué dices, lo intentas? Yo lo he hecho y siempre hay un ojo que me queda mejor que el otro, ¡pero no pierdo las esperanzas!

