Si has pasado horas revisando en las profundidades del internet para dar con el regalo perfecto para tu amiga, hermana, prima, cuñada, etc., que se estrena como mamá y aún no has encontrado la opción ganadora, entonces llegaste al lugar correcto. Sí, entiendo lo difícil que es saber qué regalar a una mamá primeriza y por eso, reuní aquí las mejores ideas de regalos. ¡Me lo agradeces luego!

10 regalos que puedes dar a una mamá primeriza

Normalmente, cuando una mujer cercana a nuestra vida da a luz, llevamos regalos al bebé; desde ropita y globos, hasta peluches y biberones. Pero, ¿alguien piensa en la mamá? Asegúrate de hacerle saber que, con el regalo que elegiste, alguien pensó en ella.

Matching outfits mamá + bebé: la mejor opción para “matar dos pájaros de un solo tiro”. Puedes elegir un set que le brinde la comodidad que necesita mientras se adapta nuevamente a los cambios de su cuerpo.

Una bolsa más grande: si antes tenía la suya hecha un desastre con tantas cosas que metía, solo piensa ahora que deberá cargar con las cosas del bebé. Además de que le será útil, también lucirá como una mamá muy chic.

Ropa especial para lactancia: ya sea para diario u ocasiones especiales, hay varias prendas que puedes encontrar que tienen un sistema de acceso al pecho, así le permite a la mamá amamantar al bebé con discreción. Tienes muchos estilos y diseños para elegir.

Sneakers: para ir con zapatos cómodos sin perder el glamour. Los sneakers son el calzado del momento, lo puedes usar cada día y con cualquier outfit. OJO: pregúntale si su número ha cambiado, ¿¿¿ya que a muchas mujeres les crece el pie después del embarazo!!!

Kit de esencias y velas aromatizadas: suena cliché y poco útil, pero una mamá primeriza necesita relajarse y no tendrá tiempo para ir al spa, así que un poco de lavanda y sándalo para la hora del baño no están de más.

Kit de skincare: con el embarazo pueden salir manchas en el rostro, la piel se seca y aparecen unas cuantas ojeras. Este será un regalo muy práctico para que se consienta… ¡y las manchas!

Kit de cuidado personal: aceite corporal, loción hidratante y un bálsamo para los pezones… Estará eternamente agradecida. Preferiblemente opta por productos orgánicos.

Collar con la inicial del nombre del bebé: ¿hay algo más sentimental que un collar con iniciales? ¡Sí! Un collar con las iniciales del nombre de tu bebé.

Monitor para vigilar al bebé: este elemento es imprescindible para que los padres puedan realizar otras actividades en casa sin perder de vista al bebé. Ideal para velar su sueño y dar mayor tranquilidad a tu amiga, la mamá primeriza.

Cojín gigante: útil para descansar ella y para poder acostar al bebé. Además, con uno de estos le será más fácil ubicar al bebé en la mejor posición para darle pecho.