3 hábitos de los corredores olímpicos que debes aplicar en tu vida

Por: Sonia Chávez*

Los atletas olímpicos llevan vidas muy disciplinadas en cuanto a la alimentación y un tratamiento especial en el tema psicológico. Esto no puede ser de otra manera, pues para llegar al alto nivel competitivo que implica participar en unos Juegos Olímpicos se requiere todo el esfuerzo y el cuidado que los atletas y sus entrenadores puedan alcanzar.

Nutriólogos y psicólogos son parte del personal de apoyo de los equipos olímpicos, pues la alimentación y el bienestar mental son dos aspectos fundamentales para el desempeño óptimo de los atletas. Soy Corredora, la comunidad más grande de corredoras de habla hispana, te cuenta tres hábitos alimenticios y psicológicos que los corredores aplican al entrenar y qué puedes aprender tú de ellos.

Consideran los alimentos como fuente de energía

Quizá la característica más importante de los hábitos alimenticios de los atletas olímpicos es que para ellos la comida es el combustible para sus actividades deportivas. Esto determina prácticamente todos los aspectos de su alimentación: qué comer, cuándo comer, cuánto comer e incluso dónde comer.

Por extraño que parezca, la dieta de un corredor de velocidad no es la misma que la de un atleta de fondo o de medio fondo, pues los primeros necesitan alimentos que les den fuerza y energía explosiva, mientras que los segundos necesitan obtener de los alimentos una gran resistencia.

Esto no significa que los atletas no disfruten los alimentos y que prefieran comer algunas cosas más que otras, pero lo que siempre determinará sus dietas es si los alimentos que consumen les ayudan a lograr sus objetivos en la prueba deportiva que practiquen.

-Aplícalo a tu rutina: Consume una dieta equilibrada rica en frutas y verduras. Para no excederte recuerda la regla de oro: no consumir más de lo que vas a gastar en energía. La dieta de un oficinista no será la misma de una persona que se la pasa activa, ya sea en el hogar o realizando actividades en la calle.

Llevan un plan de alimentación

La disciplina y el orden al comer son tan importantes como los mismos alimentos que consumen los atletas olímpicos, quienes tienen estrictos planes de alimentación. Con base en estos planes, los deportistas no saltan comidas, comen a horarios establecidos y las porciones en la medida necesaria.

Estos planes de alimentación consideran no solamente los momentos o días en los que los atletas compiten o entrenan, sino también los periodos de descanso de la actividad física. No sobra decir que la hidratación es fundamental como parte de estos planes de alimentación.

-Aplícalo a tu rutina: No te saltes la comida ni el desayuno, a menos que sea por una necesidad de salud o ayuno en acompañamiento guiado de un profesional. Hacerlo no sólo te mantendrá débil a lo largo del día, sino que hay posibilidades de que subas de peso.

Plus: Toma agua suficiente, el que la pases sentada trabajando no quiere decir que puedes prescindir de ella, y más importante aún, no la reemplaces por refrescos y otras bebidas azucaradas.

Poseen un alto nivel de motivación

En el tema psicológico, es claro que los atletas olímpicos mantienen un nivel de motivación altísimo que les permite alcanzar sus objetivos y fijarse metas cada vez más ambiciosas. Uno de los mejores ejemplos de motivación es la que tiene un corredor olímpico.

Además, los atletas olímpicos disfrutan sus logros y triunfos plenamente, lo que precisamente los mantiene motivados a seguir progresando. Se enfocan no solamente en los grandes logros como ganar una medalla olímpica o imponer un nuevo récord, sino también en logros parciales como bajar unos segundos a sus tiempos de carrera o superar una lesión de manera exitosa.

Todos nosotros, que corremos o hacemos deporte por entretenimiento o salud o incluso como un reto personal, podemos aprender y aprovechar las experiencias de los hábitos alimenticios y psicológicos que poseen los corredores olímpicos. Aun para quienes no pretenden convertirse en atletas de alto rendimiento, las buenas prácticas alimenticias y psicológicas de estos atletas nos sirven como ejemplo para nuestra propia actividad física.

Además, estos principios se aplican a todos los aspectos de la vida. Valores como el orden, la disciplina, la buena planeación, la motivación y la perseverancia son útiles para nuestra vida laboral, familiar y social.

-Aplícalo a tu vida: ¿Harta de hacer siempre lo mismo? Mantén bien claros tus objetivos y metas, no los pierdas de vista, pues serán tu guía cuando te sientas perdida y sin motivación. Si crees que es hora de cambiar de rumbo hazlo, si quieres probar cosas nuevas adelante. Todo ello te ayudará a mejorar tu fortaleza interior. No olvides pasar tiempo con tus amigos y familiares, entretenerse de vez en cuando y recordar lo que importa siempre es refrescante.

*Sobre Sonia Chávez

Es la Fundadora y Directora de Soy Corredora, la plataforma con la comunidad más grande de corredoras en habla hispana, donde las mujeres encontrarán la mejor información para ser la mejor versión de​ sí mismas, para lograr todos sus objetivos.

