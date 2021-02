Por Mariana Mijares

Fotos: Cortesía Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit (OVC)/ The St. Regis Punta Mita Resort / Conrad Punta Mita/ W Punta de Mita

Pocos destinos de México reúnen las características de Riviera Nayarit: espectaculares paisajes de selva, pueblos que tienen como fondo las montañas de la Sierra Madre, mares que albergan peces de colores y enormes ballenas, además del colorido arte del pueblo Huichol, que se refleja en arenas blancas, aguas azules y verdes campos de golf.

Riviera Nayarit es sede de Nuevo Vallarta, la conocida ciudad San Blas (sí, la de la canción), el exclusivo paraíso de playa Punta de Mita, la meca del surf Sayulita y un sinfín de rincones más.

Este destino recibió el Sello de Viaje Seguro desarrollado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) por adherirse a todos los protocolos de higiene en los establecimientos para proteger la salud de los visitantes.

Conocido también como “la Joya de la Costa del Pacífico”, te contamos 6 experiencias que hacer en Riviera Nayarit.

Observar Ballenas y Delfines

En Riviera Nayarit la mejor temporada para el avistamiento de ballenas es desde mediados de diciembre hasta finales de marzo, tiempo en que estos increíbles animales visitan las cálidas aguas del Océano Pacífico para alimentarse, aparearse y tener a sus crías. Además, la mayor parte del año es posible ver delfines.

Para un tour para ver ballenas puedes acudir a compañías como Punta Mita Adventures (parte de Vallarta Adventures) en la que un guía calificado te llevará a donde se encuentren y te explicará más de estas fascinantes criaturas.

Visitar las Islas Marietas

Desde hace 4 años, el acceso a este lugar único se regula para poder preservar el ecosistema. Para visitarlo, debes reservar una excursión autorizada que te lleva a conocer esta reserva natural en la que habitan casi 100 especies diferentes de aves; 40% endémicas y 60% migratorias. Entre las más famosas está el Bobo de patas azules (que se pensaba solo habitaba en los Galápagos pero también vive en Nayarit), Gaviota paloma, Fragata Golondrina acerada y Pelícano.

Si la marea lo permite, podrás llegar nadando hasta la Playa Escondida, lugar al que se restringe el acceso a solo 116 personas diariamente, por esta razón es importante reservar con anticipación, sobre todo en temporada vacacional. El parque cierra Lunes y Martes.

Cerca de aquí hay varios lugares para hacer snorkel y poder ver así más de 110 especies de peces de colores.

Explorar las playas de Punta Mita

Este lugar es famoso entre celebridades y artistas por ser un espectacular paraíso en el que están algunos de los hoteles más exclusivos de la región, como el The St. Regis, el Four Seasons, el W Punta de Mita y el nuevo Conrad Punta de Mita.

Cada uno tiene diferentes atractivos; por ejemplo, los dos primeros comparten el increíble campo de golf diseñado por Jack Nicklaus que ofrece espectaculares vistas como la del hoyo Tail of the Whale (Cola de Ballena, que está en medio del mar); aunque, si el golf no es lo tuyo, ambos resorts ofrecen paseos en bicicleta, una de las mejores formas de conocer la zona. Tanto del St. Regis como del Four Seasons es posible tomar el tour de avistamiento de ballenas.

Tomar una clase de surf en Sayulita

Este lugar se ha vuelto muy popular entre los extranjeros -especialmente americanos, canadienses y argentinos- por ser un pueblo atractivo que ofrece hoteles, tiendas y restaurantes, pero sobre todo, olas perfectas para el surf.

Si eres principiante en este deporte, en la tienda Lunazul se ofrecen clases particulares o grupales en las que un instructor te ayudará a dominar las olas, o recorrerlas tranquilamente en paddle board.

Aprender de destilados locales de agave

En Riviera Nayarit hay diferentes lugares para aprender de destilados de agave, pero una de nuestras experiencias favoritas fue en el Hotel Conrad.

Dentro del restaurante principal: Árbol, está el Agave Estudio, donde se ofrece una experiencia culinaria cultural en dos niveles: experiencia de agave (Agave Experience), donde se degustan 5 licores diferentes que se combinan con entremeses gourmet mexicanos, o una cena de agave mexicano: Mexican Agave Dinner. En esta vas conociendo, y apreciando, las diferencias entre el mezcal, el tequila, el sotol o la raicilla, mientras los vas maridando con 7 tiempos; 7 deliciosos platos de la región; por ejemplo: ceviche negro de pescado, taquito de pulpo o rib eye con mole negro.

La experiencia está abierta para huéspedes o visitantes del hotel, pero se requiere reservación.

Probar los aguachiles y el pescado zarandeado

Si eres como nosotros que disfruta probar delicias locales en cada viaje, en Riviera Nayarit no debes perderte lugares como Don Pedros (en Sayulita), donde las ostras, ceviches y aguachiles son una gran opción, y por supuesto el pescado zarandeado, preparación que incluye pesca del día en un delicioso adobo que puede degustarse en la mayoría de los hoteles o en restaurantes como Hector’s Kitchen o Tuna Blanca, en Punta Mita.

Dónde quedarse

Hay decenas de opciones de alojamiento en Riviera Nayarit: resorts de lujo, complejos todo incluidos ideales para la familia, hoteles boutiques y más. Aquí algunas opciones:

The St. Regis Punta Mita Resort

Este hotel cautiva desde el inicio por su fuente infinita, un espejo de agua que parece conectar todas las albercas y que da la impresión de extenderse hasta el océano.

El servicio es otra de sus mejores cualidades del resort, pues además de la amabilidad de sus empleados se brinda el exclusivo servicio de mayordomo St. Regis.

Este complejo cuenta con diferentes opciones de alojamiento: habitaciones, suites y villas (con varias habitaciones) y actualmente tienen una promoción de una tarifa con descuento para mexicanos, ¡aprovéchala!

Lote H-4, Carretera Federal 200, km 19.5, Punta de Mita, México

https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/pvrxr-the-st-regis-punta-mita-resort/

Conrad Punta de Mita

Si viajas en familia, este nuevo hotel situado en Litibú (comunidad cerrada en el lujoso pueblo de Punta de Mita), es una de las mejores opciones gracias a la amplitud de sus suites, a la enormidad de sus albercas o a la propuesta de cada uno de los diferentes restaurantes: Árbol, Codex, Mezquite, Paleta, Tuki y el Colibri Roasting. Actualmente ofrece varios paquetes especiales; por ejemplo, varios en los que la cuarta noche va de cortesía y que incluyen desayuno; o la opción romántica que incluye Botella de champaña, trufas de chocolate hechas en casa, cena de tres tiempos y un crédito de 100 dólares para alimentos y bebidas, además de 20% de descuento para el Spa.

Carretera Punta de Mita Sayulita Km 2, Litibu, Nayarit, 63734, Mexico

https://www.conradpuntademita.com/es/

W Punta de Mita

No hay hotel que se asemeje al W, por su propuesta que remonta a la cultura del surf, pero también por cómo se honra la herencia huichol (tan importante en el Estado).

La zona de la alberca principal: el WET Deck; cuenta con camastros, cabañas y sillas reclinables en los que podrás disfrutar al DJ residente mientras pruebas alguno de los deliciosos ceviches o aguachiles de la Chevycheria, restaurante ubicado en una camioneta Chevrolet 3800 de los años 50.

Actualmente tienen promociones para poder extender tus ‘Staycations’ y ofertas para ahorrar hasta 25%.

Km 8.5 Carretera Punta de Mita, Desarrollo Costa Banderas, Punta de Mita

https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/pvrwh-w-punta-de-mita/