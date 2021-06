El bullying o abuso escolar es más frecuente de lo que pensamos. Pero alerta, mamás y papás, ¿saben identificar cuándo su hijo es víctima? ¿Sabes qué hacer en estos casos? Es un tema que no debemos pasar por alto.

Pendientes: el acoso escolar no es ninguna broma. Miles de niños alrededor de todo el mundo sufren por el acoso y el maltrato de sus compañeros, que puede llevar a agresiones, depresiones e incluso al suicidio. ¡Pues sí, es realmente alarmante!

¿Cómo puedo saber si un niño sufre bullying?

Yajaira Nucette, psicóloga infanto juvenil, especialista en Lego terapia nos comenta sobre estas señales que son alarmantes.

Cambio de carácter del niño.

No habla, no comenta cosas del colegio, está retraído, triste, huraño. Sobre todo si antes era muy abierto y simpático y de pronto se ha vuelto muy reservado y también si se detecta que antes había confianza para contar pequeñas riñas o conflictos y ahora esto ha desaparecido.

Material escolar roto o la ropa en mal estado

Podría ser señal de riñas, de maltrato, de que sus compañeros le han acosado y le han roto sus cosas. Sobre todo si el niño no da razones convincentes de qué ha ocurrido.

Dolores de cabeza, fiebre, justo cuando tiene que volver a la escuela

Sin razón aparente. Si está muy deprimido el día antes de volver, sin ganas, con ansiedad, sobre todo el domingo por la noche.

Nunca habla de sus amigos, ni vienen a casa

Ni es invitado a fiestas significa que no tiene muchas relaciones y su soledad le hace más vulnerable para que posibles ataques se produzcan o se repitan.

Tiene heridas o lesiones sin explicación

No corresponden a una herida casual, sobre todo si parece que se las haya infligido alguien porque están en la espalda o en las nalgas o que se las ha hecho él mismo.

El niño pide dinero pero no explica para qué

O sus razones no tienen mucho sentido ya que no necesita tanto material escolar. Es posible que lo utilice para pagar a matones y que no le molesten.

¿Sabes qué hacer si tu hijo sufre bullying?

– Nunca culpar al niño y hacerle sentir que el acoso no es merecido, que se va a acabar, que nadie va a tomar represalias contra él y que se le quiere mucho.

– Avisar en el centro educativo con la suficiente seriedad y si es posible, identificar a los acosadores para que el centro escolar tome medidas.

– Consultar con el centro si es necesario que el niño reciba ayuda o apoyo psicológico y verificar que el centro va a tomar medidas para proteger al niño.