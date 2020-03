Ahora sí no hay de otra, hemos cambiado rutinas, forma de relacionarnos y de hábitos. Si bien todavía no al 100% y queremos pensar que será pasajero, nos toca quedarnos en casa lo más posible.

Si salimos a trabajar, quizá vayamos en el transporte con mayor precaución y guardando las distancias con los otros. O en el trabajo, también tratando de convivir lo menos posible. Los expertos recomiendan la distancia social lo que ha venido a romper varios paradigmas y quizá podamos aprovecharlo para bien.

¡Lo positivo dentro de lo negativo!

¿Vives sola o puedes tener espacios para ti solita? Aprovecha esta oportunidad para hacer las paces contigo misma y comienza una nueva relación con la persona más importante en tu vida: tú misma.

Ejercicio para hacer las paces contigo misma

¡Basta de contarnos cosas negativas y decirnos hasta de lo que nos vamos a morir! Te propongo el siguiente ejercicio:

Toma una hoja en blanco. Divídela en dos. Del lado izquierdo anota el nombre de una de tus mejores amigas, del lado derecho escribe tres cosas que te gustan de ella. Después hazlo con otro y termina con otra. Tres amigas, nueve cosas que te gustan.

Toma otra hoja, ahora haz lo siguiente: divídela en dos. Pero de manera horizontal. Arriba pon todo lo que te gustaría tener de todas tus amigas (de las nueve cosas que escribiste). Abajo, escribe NUEVE cosas que te gustan de ti. Estoy SEGURA que vas a repetir… ¡porque somos espejos!

Ejemplo: Me gusta que Petrita cocina delicioso, se maquilla increíble y tiene una plática sabrosa. Me gustaría tener de Petrita: cocinar increíble, porque a mí se me quema hasta el agua. Me gusta de mí: que tengo una plática increíble (ojo, se te ocurrió en Petrita, pero ¡lo tienes tú también!), soy una experta en planchar camisas, cuento los mejores chistes y soy excelente conductora de autos.

¿Te fijas cómo no es difícil?

Ya que tienes NUEVE cosas increíbles de ti. Ve y dícelas al espejo. Mirándote a los ojos.

¿Qué sientes?

¡Estás contenta, ¿verdad?! ¡Muy bien! Ya empezaste a caerte bien.

Paso número dos: ¿qué te gusta hacer?

Vaya, yo sé que nos encanta andar del tingo al tango, salir, ir al cine, de fiesta, al teatro. Pero, ni mo-do, ahora mismo no es opción.

Hazte una mini entrevista: A ver _____ (tu nombre) ______ si pudieras elegir qué hacer dentro de casa, ¿qué harías ahorita?

Comer unas gorditas de chicharrón.

Preparar un pastel.

Leer mi libro favorito (aunque lo haya leído mil veces).

Ver un show de comedia.

Llamar a mi mejor amiga, ¡por teléfono!

Ver una película triste para llorar, ¡porque necesito desahogarme!

Pintarme las uñas.

Intentar un nuevo peinado.

Limpiar (sí, hay quien lo disfruta).

Escuchar un audio libro.

Iniciar tu Scrapbook.

Y así… Ya que han salido respuestas: ¡ve y hazlo! Pero con entusiasmo, esta es tu relación contigo misma y se tiene que disfrutar.

Ahora sí, esto puedes repetirlo las veces que sean necesarias. El chiste es aprovechar este tiempo que tienes para ti, contigo y sacar lo mejor de la experiencia, ¡porque estarás contigo misma toda la vida!

