¡Yumi! Estos días todo es pan de muerto y digamos que el 31 de octubre, el 1 y 2 nos saturamos de diversas versiones de este manjar y a veces ya no sabemos con qué combinarlo, ¿no les pasa?

Por eso, acá les dejo las recomendaciones que nos dieron los expertos de Walmart para «maridar» y nos parecieron muy originales.

Perfectos acompañantes del pan de muerto

Chocolate caliente: es el más tradicional y delicioso. Aunque si no eres fan de lo «demasiado dulce» quizá sea demasiado para ti. Si lo quieres menos pesado, haz tu chocolate en agua y no en leche y elige el que no tiene azúcar añadida.

Café: para las que amamos lo no tan dulce, ¡perfecto! Ya sea sin o con leche, ¡pero sin azúcar! Así el azuquitar del pan de muerto se mezcla de manera perfecta en nuestras bebidas.

Tisana: el té o las tisanas serán muy ricas para acompañar. El sabor frutal de la bebida con el tradicional del pan quedan muy bien. Buenos complementos: flor de azahar y naranja.

Vino espumoso: ¿que qué? Suena raro pero es totalmente distinto. El vino espumoso semiseco ayuda a refrescar el paladar para las personas que sienten que el pan es seco o, por otro lado, para las que eligen los que son rellenos y demasiado dulces.

Oporto: se recomiendan los jóvenes o ruby, ya que reducen la saturación del dulzor en el paladar.

Mezcal: otra combinación inesperada. Se recomienda un mezcal tobalá por las notas que quedan muy bien con lo dulce.

Si bien hay lugares (muy pocos) donde venden esta delicia durante todo el año, hay que aprovechar que ahora está por todos lados y seguramente, después del 2 estará en descuento. ¿Cómo lo prefieres tú? ¿Rociados con azúcar o sin ella, rellenos o sin relleno? Cuéntanos en los comentarios.

Image by alejandroavilacortez on Pixabay