Bienestar en cuerpo y alma: 4 distracciones sanas

Bienestar como su misma palabra lo dice es sentirse ¨bien¨ por dentro y por fuera. Y es que solo depende de nosotras mismas, aunque a veces es difícil de interiorizarlo o asumirlo.

Creemos que para estar bien, debemos gastar miles de pesos en terapias, gimnasios, dietas, ropa y más. Y la solución está en nuestras manos y en nuestra mente, solo se trata de activar un poco la creatividad, echarle ganas decirnos todos los días, y mejor si es frente al espejo: ¡Yo sí puedo, hermana! A echarle ganas…

Distracciones sanas, bienestar para el alma

La idea es que en vez de ver los problemas y las limitaciones, abras tu mente y veas más allá de la punta de tu nariz. Aprovecha cada día al máximo para emprender esta nueva etapa de mejorar tu calidad de vida y sentirte a plenitud con estas sencillas pero enriquecedoras distracciones que puedes hacer sola o acompañada, pueden mejorar notablemente tu vida.

Sal a caminar

Sí, es una de las mejores terapias de vida y sanación. Algo tan simple como una caminata al aire libre es tan reparador que ayuda hasta aliviar problemas de depresión. Dirás, sí pero camino todos los días a la oficina, al súper, al colegio de los niños, pero no es lo mismo. Lo haces como parte de tu rutina, acelerada, más no por un rato de distracción y desbloqueo mental. Sal, camina, disfruta el paisaje, conéctate con la naturaleza, escucha música, lleva a tu mascota. Eso sí, no estés atenta al cel y si lo sacas que sea para tomarte un foto en algún bonito paisaje que te encuentres en el camino.

Lee un libro

Otra de las súper terapias de vida es leer. Aunque no lo creas leer ayuda a disminuir los niveles de estrés. Además, con la lectura, a diario, estás mejorando la capacidad de concentración. Las personas que tiene el hábito de lectura poseen habilidades comunicativas y de resolución de conflicto. Así como se desarrolla más materia gris y se mantienen en actividad las neuronas. El leer nos hace más empáticos y sociables. Así que tenlo en cuenta como una excelente opción para distraerte y tener bienestar.

Aprende a cocinar algo nuevo

Si no sabes aprende y si sabes, crea nuevos platillos. Cocinar es el arte de enamorar a otros por la comida, bueno así lo veo yo. La cocina como espacio es un lugar terapéutico. El cocinar y tenerlo como una práctica consciente y habitual te puede ayudar a despejar la mente y manejar los niveles de estrés y frustración. El crear nuevos platillos te ayudará a recuperar la confianza en ti misma, elevar el autoestima, aumentar la creatividad y tener en general, bienestar emocional. Además, es una excelente forma de conectar con tu pareja y familia. Y no tienes que pagar un curso costoso, e internet con ayuda de nuestras recetas de Kena Cocina, créeme que aprenderás muy fácil.

Haz yoga

El yoga es otra vía de escape para distraernos de forma saludable y económica. Aunque lo ideal es que puedas contar con tu mat e implementos, lo necesario para esta práctica milenaria es las ganas. Entre los beneficios que aporta para la salud, interna y externa es que mejora la concentración, la flexibilidad, ayuda a dormir mejor y la digestión. Es excelente para cuando tenemos la mente dispersa ya que gracias a sus meditaciones nos pone en calma, entrando en un estado de paz y tranquilidad incomparable. Además, el yoga es excelente actividad para cuando tenemos los nervios de punta, por temas que nos causen ansiedad, como el embarazo o el Coronavirus.