Si lo tuyo es “pueblear”, los nuevos hoteles de City Express te van a fascinar, pues están más enfocados en el turismo de placer que de negocios.

Creo que hoy por hoy la mayoría ubicamos los Hoteles City Express. Si acaso no te has hospedado en alguno, seguramente sí tienes claro que son los líderes en cuanto a hospedaje de negocios se refiere.

Pero como en la vida se vale diversificarse, Hoteles City Express estrena el concepto City Centro, edificios con muchísima historia ubicados en los centros históricos de –hasta ahora– cuatro ciudades: Puebla, San Luis Potosí, Oaxaca y Ciudad de México.

Aunque vivo en la CDMX desde hace muchos años, fue increíble vivirlo como turista. Estuve dos noches en el hotel City Centro ubicado en República de Uruguay 45 y la verdad es que quedé impactada con el servicio, la decoración y las amenidades.

La fusión de lo histórico con lo contemporáneo hace de City Centro Ciudad de México un hotel con diseño único, acogedor y vanguardista.

UN FIN DE SEMANA GÓTICO Y ESPECTACULAR

El edificio que alberga el City Centro CDMX fue construido en 1904 durante el Porfiriato. De hecho fue el mismísimo Porfirio Díaz quien les pidió a los hermanos Nicolás y Federico E. Mariscal Piña que se basaran en el Palacio Dugal de Venecia para su construcción.

Respetando la fachada gótica y la oscuridad que caracteriza a este tipo de arquitectura, el hotel City Centro de la Ciudad de México resalta por su extraordinaria mezcla de luces y acabados de mármol rojo.

Mi detalle favorito, además del lobby lleno de lámparas que asemejan una noche estrellada, ¡¡¡fue el elevador de principios del siglo 20!!! Fue súper divertido manejarlo y un flashblack al pasado lleno de glamour y estilo.

Otras 3 cosas que llamaron poderosamente mi atención fueron:

1) La rapidez del room service. Si eres tan comodina como yo, sabes que el tiempo promedio para recibir la comida en un hotel es de entre 30 y 45 minutos (si bien te va). Aquí en menos de 20 ya teníamos la cena completa, pastel de chocolate y vino incluido.

2) Las ventanas anti-ruido. Tenía un poco de miedo en cuanto a mi descanso por el ruido (después de todo, el hotel está en el mero Centro Histérico de la Ciudad jijiji), pero las ventanas logran aislar el 99% del bullicio, así que dormí como princesa. ¿Mencioné las cortinas black-out y el extenso menú de almohadas? ¡Anímate a probar las que quieras!

3) La terraza, la alberca, el gimnasio y las bicis. Salir a turistear está increíble, pero también está padre disfrutar al máximo el hotel. Además de pedir que te calienten la alberca, puedes hacerte un shooting para Instagram con la vista espectacular que ofrece la terraza.

Ya si eres de las mías, pide una bici en el lobby para disfrutar del Centro Histórico en dos ruedas. Don’t worry! Si usas los carriles confinados es una actividad bastante segura, y sí te prestan casco y candado (por si te lo preguntabas).

El toque de lujo en cada detalle, desde el lobby hasta las habitaciones, pasando por el servicio personalizado, otorgan a City Centro Ciudad de México la categoría de Lifestyle Hotel.

TU MEJOR OPCIÓN PARA TURISTEAR LA CDMX

Si quieres escapar de la rutina o está en tus planes visitar la Ciudad de México, definitivamente considera el Hotel City Centro como la mejor opción para tu hospedaje.

La estadía incluye desayuno e internet de cortesía, que uno a veces da por sentado, ¡¡¡pero no, chica!!! No todos los hoteles lo ofrecen y la verdad es que a mí me da mucha paz poder trabajar un ratito con cafecito en mano sin que me cueste más.

En su interior, 44 habitaciones se distribuyen en dos niveles, y sus dos patios crean la atmósfera perfecta para interactuar con otros huéspedes.

Y bueno, ya ves que a mí me encanta decir que “el diablo está en los detalles”.

Pues el último estuvo buenísimo: al momento de hacer el check-out, nos tomaron una foto en nuestro spot favorito (elegimos la mesa de parota del lobby porque #fans de los muebles de Huanacaxtle) ¡¡¡y nos la mandaron por mail!!!, junto con una invitación para reseñar el hotel en TripAdvisor.

La verdad es que deberíamos normalizar el hacer reseñas de todos los lugares que visitamos, sean hoteles, spas o restaurantes, porque honestamente sí ayudan mucho a otros turistas. Pregúntame a mí ahora que fui a Turquía… ¡¡¡nos la vivíamos viendo TripAdvisor para ver qué actividades hacer y dónde comer!!!

Excelente ubicación, tarifas increíbles, servicio amable y eficiente, Wi-Fi y desayuno de cortesía… ¿Se puede pedir más?

Para info:

Web: www.cityexpress.com/city-centro

Tel: (52) 55 8852 5000

WhatsApp: da click aquí

IG: @city.expressions

Dirección: República de Uruguay 45,

Centro Histórico, CDMX, 06000