Llega un punto donde no sabemos qué pie mover ni para dónde irnos y aquí empezamos a sentir frustración e indecisión. Mira estos consejitos para que no dudes más y puedas dar con tu propósito de vida.

Y es que conseguir nuestra pasión no es nada fácil. Pensamos que servimos para algo pero resulta que en el camino descubrimos habilidades y cualidades que nos hacen detener y decir ¡vaya, esto también me gusta!

De esto se trata, de vivir y descubrir cosas nuevas y no vernos cobijados por nuestra zona de confort con exceso de seguridad. El camino te va ayudando a descubrir cuál será tu propósito y está en ti redireccionarte y cumplir con los nuevos proyectos de vida.

Voy a compartir contigo estos 5 consejos que mi psiquiatra, Laura Mogollón, me recomendó para lograr descubrirme y llegar a cumplir con esa meta de vida que ni siquiera yo conocía.

¡Descubre tu propósito de vida! confía en estos consejitos

#1 Encuentra la razón que te haga vibrar alto

La mayoría de nosotras (y de ellos también) confundimos el propósito de vida con banalidades pasajeras como el dinero, aquel puesto de trabajo, la casa más grande o el carro último modelo. Y aquí está el primero error.

Los propósitos de vida nacen del miedo o de esas vibraciones bajas. Aquello a que tanto le temes, es precisamente lo que necesitas lograr para soltar y liberarte de ese miedo que ha sido un escudo de vida (literal) para descubrirte.

#2 La pregunta del millón: ¿qué te define como persona?

No a todas nos define la misma cosa o nos motiva la misma acción. Hay mujeres que las define el amor por los animales, la familia, el cuidado del planeta, ayudar a los demás, etc, etc etc… pero a ti, ¿qué te define?

No es una pregunta fácil de responder y es algo que lleva años por descubrir. Vive y conócete como nadie más lo podrá hacer y descubre esa fibra que te define.

#3 Bendita sea la curiosidad

Ella te ayudará a descubrir ese propósito. Conoce cosas nuevas, rompe con esa zona de confort y sé curiosa con en mundo y la vida. Explora todas las posibilidades, nunca sabrás si eso nuevo te va a gustar.

#4 ¡Relax!, sin presión

No te presiones ni te afanes por descubrir de ya para ya lo que necesitas. Esto frustra y te aleja del propósito. Ve con pausa, aprende a vivir el presente y no seas víctima de la ansiedad.

Aunque no pensar en el futuro es un reto, debes trabajar en eso y dejar presiones a un lado de tu camino.

#5 Acéptate tal y como eres

Siempre, bajo cualquier escenario debes amarte y aceptarte tal y como eres. A medida que te aceptes el Universo te otorgará lo que tiene para ti y la mejor manera de vibrar con el mundo es el #AmorPropio.

En este punto es importante que sepas que:

Si no quieres tener hijos, está bien

Si en este momento no tienes trabajo estable, está bien

Si decidiste no tener carrera universitaria y emprender, está bien

Si no te quieres casar, está bien

Cuando aceptes tus decisiones y te aceptes a ti misma, estarás lista para descubrir tu verdadero propósito de vida.

¿Ya estás lista?