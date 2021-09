El actor, productor y músico Will Smith se une a la familia Fitbit como nuevo embajador. Como parte de la asociación estratégica, Fitbit y Will se han unido para crear contenido exclusivo en las redes sociales, Fitbit Premium y la próxima serie documental de YouTube Originals, “Best Shape of My Life”.

Un enfoque premium: con Will Smith

Para ayudarlo a reconstruir y redefinir su rutina, Fitbit y Will Smith se han asociado para desarrollar contenido exclusivo dentro de Fitbit Premium, que contará con una variedad de programas de salud y bienestar que se enfocan en los aspectos físicos y mentales de la fuerza que definen una mejor salud en la actualidad.

A través de sesiones de video con Will y su equipo de entrenamiento, los miembros Premium pueden unirse a este viaje a través de entrenamientos, sesiones de atención plena y más, desde HIIT y entrenamiento de fuerza, hasta yoga y meditación.

La primera sesión, que se lanzará el 27 de septiembre, está diseñada para marcar la pauta de su día con un entrenamiento inspirador y accesible con Will y sus entrenadores. Este contenido no solo ofrecerá un vistazo al propio viaje de Will, sino que también encajará convenientemente en su rutina diaria, en cualquier momento y en cualquier lugar. El programa se expandirá durante los próximos meses y se une a la biblioteca de más de 500 entrenamientos y sesiones de mindfulness que ya se encuentran disponibles para los miembros Premium.

Ponte en la mejor forma de tu vida

Durante el año pasado, Will, como muchos de nosotros, luchó con la falta de una rutina regular, incluida su muy pública admisión de que estaba en “la peor forma de (su) vida”. Ahora, mientras reconstruye su régimen, ha documentado su trayectoria personal y su progreso a lo largo del camino.

Como usuario de Fitbit, Will ha estado usando Charge 4 recientemente para ayudarlo a ponerse en mejor forma y redefinir sus objetivos de salud y bienestar, rastreando todo, desde las calorías quemadas, la actividad, el ejercicio y los pasos diarios contados, al tiempo que encuentra más tiempo para la atención plena y mejora su sueño.

Debutando a finales de este otoño en su canal de YouTube, la serie documental de seis partes de YouTube Originals, “Best Shape Of My Life”, producida por Westbrook Media, narrará el viaje de Will mientras se desafía a sí mismo para mejorar todos los aspectos de su salud y bienestar, con invitados especiales en el camino.

Fitbit aparecerá a lo largo de su viaje, así que se debe estar atentos para obtener más información de cómo está usando todas las nuevas y excelentes herramientas de salud integral en su nuevo Charge 5 también.

Fuente: Fitbit