I’m Good (Blue) es la version de este duo que han trabajado juntos y creado éxitos con anterioridad. Esta canción es, la versión más reciente de su original Blue (Da ba dee), del grupo Eurodance de Eiffel 65, creada hace 25 años.

Foto de Beberexha en instagram

25 años después vuelve para posicionarse como el número uno por tercera vez consecutiva y de la mano del DJ más importante del mundo.

El éxito de Bebe Rexha y David Guetta

Bebe Rexha anunció en redes que ahora el tema ya llegó al número uno global en Spotify. Es la segunda vez, además que este duo llega a posicionarse como el número uno de los 40, ya que anteriormente ambos alcanzaron dicho puesto con Say My Name en conjunto con J Balvin.

Nominaciones y demás

Bebe Rexha anunció además en la misma publicación, la nominación a los Grammy en la categoría Best dance/electronic recording. Además aparece como número uno en los 100 de billboard y ITunes.

Con este nuevo éxito en su su trayectoria esperamos otras nominaciones, reconocimientos y por supuesto más éxitos en lo que sigue de su carrera.

¿Ya escuchaste I’m good (Blue) de David Guetta y Bebe Rexha?